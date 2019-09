Live Aqua llegará a Ensenada en 2021

Con una inversión de $18 millones de dólares

Ensenada, BCS, 6 de septiembre de 2019 - Posadas, la operadora hotelera más grande e importante de México, celebró su llegada a uno de los destinos más encantadores de México; Valle de Guadalupe, Baja California Norte, lugar donde el día de hoy se colocó la primera piedra de lo que será el nuevo Live Aqua Boutique Resort Valle de Guadalupe. Este es el primer hotel de la marca Live Aqua en Baja California Norte.





Live Aqua es el concepto de hoteles de lujo de Posadas que invita al disfrute de los sentidos a través de sus detalles arquitectónicos y servicio excepcional. Live Aqua Boutique Resort Valle de Guadalupe contará con una inversión de $18 millones de dólares y abrirá sus puertas en 2021. Este nuevo desarrollo ofrecerá 60 lujosas habitaciones y brindará a sus huéspedes experiencias sensoriales extraordinarias desde uno de los escenarios más bellos de nuestro país.





Valle de Guadalupe, a 30 kilómetros de la ciudad de Ensenada, es el lugar donde se produce el 90% del vino mexicano. El Valle, envuelve a los viajeros con sus paisajes conducidos por el arroyo de Guadalupe, sus amplias áreas verdes y por supuesto, los viñedos que invitan a quedarse y perderse entre jardines de vid.





"Ofrecer experiencias inolvidables a todos nuestros huéspedes siempre ha sido nuestra prioridad y hoy es el primer paso para lograrlo desde este destino famoso internacionalmente gracias a su gastronomía, calidez de su gente y espectaculares paisajes", me refiero a Valle de Guadalupe", enfatizó Enrique Calderón, vicepresidente de operación hotelera de Posadas, durante la ceremonia.





La ceremonia de colocación de primera piedra del nuevo Live Aqua Boutique Resort Valle de Guadalupe contó con la presencia de los socios inversionistas del proyecto, directivos de Posadas e invitados especiales.

Acerca de Posadas

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 180 hoteles y más de 27,500 habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one. Posadas es una empresa mexicana con gran reconocimiento internacional. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el programa de lealtad más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Live Aqua Residence Club, Fiesta Americana Vacation Club, Re_set y Kívac, un plan de prepago de viajes. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para más información, visite: www.posadas.com