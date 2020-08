Le llueve sobre mojado a alcaldesa Zulema Adams

Podría el cabildo solicitar su destitución del cargo.

TECATE.- La alcaldesa de la ciudad, Olga Zulema Adams, podría ser destituida de su encomienda que logró el año pasado, por lo que el cabildo de la ciudad, analizan la situación de solicitarle que sea separada del cargo, primeramente por la falta de capacidad para gobernar, además, de que tiene una deuda de 58 millones de pesos que no ha cubierto al ISSSTECALI y que el dinero no aparece, otra situación que agrava el caso fue el accidente del mes de mayo, cuando uno de sus escoltas personales que no está contratado en ninguna corporación policiaca, conducía la unidad marca Jeep, tipo Cherokee, en la que se accidentó en la carretera Tecate-Tijuana y que de hecho, se reportaron daños materiales totales, además, de que se desconoce quien le autorizo a dicha persona que condujera esta unidad, lo que implica una acción en contra del gobierno municipal.

En días pasados el Síndico Municipal, profesor Gonzalo Higuera Bojorquez, inició el procedimiento para esclarecer los hechos en los que abrió una carpeta de investigación en relación a estos hechos y que en cualquier momento podría requerir a la propia alcaldesa Olga Zulema Adams, con la finalidad de que declare en relación a los hechos en los que deberá enfrentar el desvío de los más de 58 millones de pesos, así como también que pueda aclarar quien le autorizó a su escolta personal, Francisco N., para que condujera la unidad marca Jeep, que de hecho, quedó en deplorables condiciones y que de hecho es una unidad que quedó destruida completamente, pero lo peor del caso, es que el ahora lesionado, quien de hecho, iba armado, no pertenece a ninguna corporación policiaca y de esto, se habían ocultado todas las acciones, hasta que comenzó a aparecer en los medios de comunicación tanto locales, como de la entidad.

También se vienen realizando las investigaciones que el caso requiera, en torno a la detención de su Yerno, el Jefe de Transportes Municipales Cristian Alonso Casillas López, quien de hecho, fue turnado ante el Fiscal de la Federación por utilizar una unidad extranjera, sin seguro, y con estrobos e insignias policiacas, acción por la que las instituciones de la federación, se mantienen trabajando en este sentido y más que nada, que será otra Rayita al Tigre de la alcaldesa de la ciudad, Olga Zulema Adams, a quien le viene Lloviendo Sobre Mojado y veremos de que manera logra salir de esto, pero por mientras el cabildo están analizando su destitución de su cargo como primera edil de la ciudad.