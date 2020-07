Lamenta el alcalde ausencia de cruceros turísticos hasta el 2021

Impactará a la economía

ENSENADA.- Tras el lamentable anuncio de que los cruceros turísticos arribarán hasta el mes de abril del 2021 al puerto, el presidente municipal Armando Ayala Robles informó que trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), a fin de coadyuvar en acciones que mitiguen las afectaciones económicas a consecuencia de la pandemia por coronavirus, que enfrenta el sector turístico de Ensenada.

El primer edil dijo que esta decisión de las navieras privilegia la salud sobre lo económico; sin embargo, manifestó que confía en que para abril de 2021, la emergencia sanitaria por COVID-19 tenga menos repercusiones y se concrete el arribo de cruceros.

Comentó que uno de los sectores económicos que se han visto más afectados en el municipio es el turístico, el cual es un bastión importante para el desarrollo y progreso de Ensenada, además de generador de miles de empleos.

Ayala Robles se dijo confiado de que los empresarios del ramo turístico saldrán adelante, pues Ensenada es un gran destino.

"...Debemos tomar la oportunidad de mejorar la oferta a los miles de visitantes nacionales y extranjeros que tradicionalmente llegan al extenso territorio ensenadense", indicó.

Esta situación nos obliga a ser más creativos para atraer otro tipo de turismo de forma responsable, prosiguió, ya que actualmente la alternativa más viable que se tiene es la creación, implementación y cumplimiento de protocolos, como una forma de mantenernos más seguros.

El alcalde reiteró que busca que todos los actores involucrados participen en la toma de decisiones.

Indicó que "...no es fácil respetar reglas que son nuevas para todos, pero si no lo hacemos juntos, no avanzaremos hacia nuestra nueva normalidad", expresó.

El alcalde recordó que se mantiene constante coordinación, participación y trabajo con distintos sectores, además de los gobiernos federal y estatal para el establecimiento de estrategias que permitan la apertura gradual de establecimientos.

Alrededor de 500 mil turistas no vendrán a Ensenada

El primer edil subrayó que datos de Proturismo de Ensenada indican que desde marzo del presente año, mes en el que dejaron de llagar cruceros por el COVID-19, a abril de 2021, estarían dejando de arribar más de 500 mil turistas internacionales.

Manifestó que de la línea Naviera Carnival dejarían de atracar cerca de 215 arribos de cruceros turísticos, tomando en cuenta el 15 de marzo del 2020 al 19 de abril del 2021.

Esto llevaría a una contracción de derrama económica de los 20 millones de dólares, solamente derivados del gasto promedio de los turistas, más el gasto de la tripulación y los derechos portuarios de atraque.

El presidente recordó que, derivado del último análisis del sector naviero, el 70 por ciento de los cruceristas bajaban a conocer el puerto de Ensenada y gastaban un promedio de 55 dólares por persona. De ese nivel es la falta de ingresos por ese concepto para Ensenada.