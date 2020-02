"Labios pintados": Alumnos del COBACH se unen para protestar luego de un compañero fuera sancionado

Un estudiante del plantel Mtro. Rubén Vizcaino Valencia fue reprendido por haberse pintado los labios

Tijuana.- A través de Facebook, se hizo viral una serie de fotos de varios estudiantes del COBACH Rubén Vizcaino Valencia, con los labios pintados de color rojo, como un acto de protesta, luego de que uno de sus compañeros fuera sancionado por los directivos de dicha institución por tener los labios maquillados.



El alumno que fue reprendido compartió en su perfil de red social lo sucedido. "Me encontraba en hora libre, en ese tiempo una compañera me hizo unas trenzas y me pinto los labios por pura diversión". En el mismo texto, describe que cuando se dirigía al baño por papel para removerse el maquillaje, el perfecto de apellido Nava, lo vio y le ordenó desmaquillarse.



"Me dijo "quítate eso", me estaba quitando todo y después con un gesto así de desesperación me dijo que de todos modos lo acompañaría a dirección aún así habiéndome quitado las cosas". El perfecto se golpeo la pierna, como señal de apurar al menor, por lo que tuvieron indiferencias en el trato de alumno- cuerpo académico.

"Le respondí "ya voy, pero tampoco es para que me diga eso, no soy un perro" y me dijo "yo no te dije nada, si tú te sientes así es tu problema" le dije "ustedes me hace sentir así y usted no tiene el derecho de sobajar a ningún alumno y menos hacerlo sentir mal" a lo cual el ya no me contesto nada".

De acuerdo, con el relato el joven, cuando se presentaron ante el subdirector, le argumento sobre el reglamento estudiantil . "Al verme me dijo "no puedes tener los labios pintados" y le dije "por qué no" después el me contesto "mira Niño tú no puedes venir con los labios pintados porque en el reglamento no dice que los hombres a pueden venir con los labios pintados".

El subdirector, decidió reprenderlo con un reporte y citatorio. Por la contraparte del alumno, tildó esta acción como una discriminación y una falta de respeto de como fue el trato. A pesar de que él no es homosexual mostró su pensamiento al respecto.

"Dicen que somos su prioridad número uno, en mi caso yo no soy homosexual, pero independientemente de tu preferencia sexual o género no deberían porque discriminar".

#PROTESTA

Por todo lo anterior, varios compañeros de su clase y otros salones, se unieron como acto de protesta y mostrar no solo su compañerismo, si no, también el desacuerdo en como fue tratado su alumno y por ende que evitar que vuelva a suceder.



Es por ellos que tanto hombres como mujeres pintaron sus labios de rojo. Hasta el momento, no se sabe si hubo sanciones para todos ellos. Mientras tanto, las opiniones se encuentra divididas entre los usuarios, unos recalcan que debe respetarse el estatuto escolar mientras que los demás felicitan la solidaridad que mostraron.



Esto nos hace cuestionarnos ¿El reglamento escolar debería cambiar para ser más inclusivo? ¿Porqué los hombres no se pueden maquillar?