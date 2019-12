La verdadera historia de "#LadyMoral"

Todos las personas que aparecen el el video son actores

TIJUANA, B.C.- México ha sido un fiel productor de estrellas de internet, pues en sus inicios aparecieron los borrachos famosos como el "Dios Eolo", "La Canaca" o "El Ferras", posteriormente conocimos a los videobloggers o los "youtubers", pero actualmente uno de los fenómenos virales más reconocidos en la web son los "Lords" y las "Ladies"

Pero ¿cómo podemos definir un "Lord" o "Lady"?

En un artículo de W Radio citan a Mariluz Garay, quien es profesora de comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aquí se menciona que: "el nombre parte de un prejuicio social o de un resentimiento de clase". Esto haciendo alusión a una persona de clase alta que minimiza o descalifica al prójimo en su papel de "clase baja".

En este caso los "lords" y las "ladies" se relacionan a individuos que creen que su bienestar, su forma de pensar o sus acciones son superiores a los demás individuos, sin embargo, Garay comenta que este fenómeno de internet surge por que "la gente encuentra placer en ver a los ricos, que creen que pueden saltarse la ley, haciendo el ridículo".

Entonces podemos entender que la popularidad de estos personajes, dependen mucho de la interacción que hacen los usuarios con respecto a los videos en donde aparecen las ladies o los lords. De acuerdo al portal de radio, "todos tenemos un espíritu voyerista dentro y nos gusta ver a alguien en una situación comprometida".

"Lords" y "Ladies" en México

En el país hemos tenido un gran número de estas figuras, uno de los más reconocidos es "#Lady100Pesos", una joven que se encontraba alcoholizada dentro de un vehículo y se negaba a ser trasladada por los policías, por lo cual intentó "sobornar" a las autoridades con un billete de cien pesos.

Entre los "lords" tenemos a "#LordTacos", donde presuntamente un diputado en estado de ebriedad intentó agredir a un taquero en la Ciudad de México, pero al no lograrlo decidió tirar el trompo de carne al pastor. Video que se convirtió rápidamente en tendencia nacional.

Pero este fin de semana, surgió una de estas personalidades, en esta ocasión en Tijuana, conocimos a "#LadyMoral", un video en donde una mujer es captada hablando sobre el "problema" de la homosexualidad en Tijuana, pues en la Macroplaza Insurgentes había una pareja de jóvenes varones tomándose de la mano.

Este video ha sido compartido por todas las redes sociales, por lo cual ha sido de uno de los más virales de esta semana, muchos internautas han manifestado su opinión por las declaraciones de la mujer que aparece en la grabación, en su mayoría criticando la actitud y el físico de esta persona.

Pero... ¿que pensarías si este video fue totalmente montado?

¿Quien es #LadyMoral?

Ana Patricia Yañez es una actriz que forma parte del colectivo Teatro del Incendio de la Ciudad de México, y este fin de semana realizarían un ejercicio teatral junto al colectivo Teatro Sin Paredes de Tijuana. La práctica trataría de realizar una puesta en escena en un espacio público en donde surja una problemática, es este caso la homofobia, y en el cual se esperaría que los "no actores" o el público intervinieran para solucionar el caso.

En contacto con EL MEXICANO, Yañez explicó que esta actividad es conocida como teatro invisible, en donde los actores son expuestos a una realidad y deben interpretar al personaje sin salir del papel, es decir, es un ejercicio de improvisación en donde tendrán que participar junto a un grupo de personas que desconocen que es una "obra".

- Para conocer su trabajo como actriz: https://anttigona79.wixsite.com/anapatricia/talleres

El objetivo de esta teoría es que el público reflexioné sobre un tema, en este ejercicio fue la homofobia, donde se buscaba que en un momento de provocación hubiera un accionar del público ante las injusticias.

En palabras de Yañez, la meta del ejercicio se llevó acabo, pues si hubo personas que intervinieron en la escena, para muestra la persona que grabó el video, quien sintió que si había un acto de discriminación y decidió intervenir.

El ejercicio

En la escena se utilizaron 9 actores, por ello todas las personas que aparecen en el video son actores, la mujer de chamarra negra, el hombre de barba que aparece detrás y la pareja homosexual, las únicas personas que no eran actores son los que se encontraban grabando.

Este ejercicio fue ensayado con anterioridad, esto para prevenir todos los posibles escenarios que podrían ocurrir, ademas esta escena fue montada tres veces en la Macroplaza pero no se genero la participación esperada en las otras ocasiones

Algunos de los actores si se encontraban preparados para intervenir si la escena llegaba a la violencia física o algún altercado de mayor magnitud, pero si no ocurría alguno de esos aspectos ningún actor podía salir de su rol.

Ana Patricia nos menciona que fuera del video, algunas personas si decidieron participar en el acto, por ejemplo uno de los guardias le menciono que él estaba de su lado, pero no podría sacar a la pareja por la mala imagen que tendría, por ello le manifestó que su pensamiento era igual al de ella.

Problematica: Homofobia

El tema a tratar en este ejercicio fue la homofobia que existe en Tijuana, en el cual se buscaba que el público espectador pudiera mantener un rol activo ante un acto de discriminación.

De acuerdo a Yáñez, ella como activista social y luchadora del movimiento, su análisis final sería: en la ciudad existe un opinión divida con respecto a la comunidad LGBT, existen tanto opiniones positivas como opiniones negativas, pero entendió que "existe mucho odio" y que con eso se ataca pero también se utiliza para defender.

Nos cuenta que dentro del colectivo hay actores que son homosexuales, y que ellos manifiestan que no salen en pareja al público porque aún existe un rechazo por parte de la sociedad.

Además ella nos menciona que en su opinión, la homofobia aún no se erradica porque es un tema que "no se debate públicamente", y por ello no hay un análisis profundo.

Con respecto a Tijuana, nos indica que el personal de Macroplaza Insurgentes no cuenta con la capacitación adecuada para sobrellevar un acto de discriminación como el escenificado en el ejercicio teatral.

El impacto de la redes sociales

Todo empezó cuando se terminó la práctica, Ana Patricia y sus compañeros de escena visitaron una cafetería, en donde le notificaron que el ejercicio fue grabado en video y publicado en la red, rápidamente se popularizó en algunas páginas locales de Facebook y después ya era tema a nivel nacional.

Algunos usuarios indignados por los comentarios buscaron a Ana en redes sociales, para descalificarla por los comentarios que "realizó" en contra de la pareja, ella contestó algunos explicando el tema y la realidad, sin embargo, ahora le cuestionaban el porque realizó esta obra.

Yáñez se contactó con una de las personas involucradas en la grabación del video y su publicación, donde contó la realidad de lo que sucedió ese día y como esto le estaba afectando en su vida, por lo cual pidió que se borrará el video de las redes sociales, no obstante el video fue descargado por cientos de portales... ya era un video viral.

Ella trató de contactarse con algunos sitios que subieron el video para tratar sobre el tema, por ejemplo, la página de un nutriólogo publicó el video, y en la descripción de este criticaba los comentarios del personaje, pero el administrador de la página realizaba juicios en relación al cuerpo de ella, así "argumentando" su opinión.

Ana entendió que esta persona quería defender el odio que se manifestaba en el video con más odio, que en vez de dar una solución, soló decidió mover ese odio a otro aspecto.

Además los colectivos teatrales también publicaron en sus redes sociales un comunicado sobre el tema, explicando las razones por que sucedió.

Me rebasó

Esto dice Yañez a EL MEXICANO, que se encuentra en una posición muy complicada, ya que esta sola, porque todos la atacan a ella y la responsabilizan de todo lo hecho en el video. "No soy una villana", nos menciona en relación a la gran cantidad de comentarios que recibe al día donde la descalifican, la critican y la culpan.

Por todo el odio, estoy dispuesta a renunciar como actriz, como activista social y a mi proyecto de vida

Actualmente las redes sociales son un arma de doble filo, las utilizamos para aprender, pero también para dañar, el Teatro del Incendio escribe en página de Facebook:

" Las redes sociales son un termómetro, un espacio para convocar, para organizar. Pero también nos ha vuelto opinólogos, entes pasivos, defensores a ultranza de la razón y no del conocimiento colectivo."