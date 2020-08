La pequeña Emma necesita apoyo económico tras ser hospitalizada

Sus padres piden la solidaridad de quien guste ayudar debido a los altos costos de la Cruz Roja

TIJUANA.- Cassandra Ojeda, madre de la pequeña Emma Isamar compartió en su cuenta de Facebook, el estado crítico de salud que presentó su bebé tras haber recibido las vacunas de 2 meses en Centro de Salud del Pípila; le fueron aplicadas las del le Neumococo y Hepatitis B.

"Después de sus vacunas no dejaba de llorar, pensando que eran los efectos de la vacuna, la bañamos y le dimos tempra. Ya no quiso comer nada. A las 5 de la mañana la Bebe se desmaya y empieza con convulsiones, la traje a la cruz roja y me la internaron en urgencias" relató Cassandra Ojeda.

Un pediatra hizo exámenes y diagnostico pertinentes para detectar que le sucedía a la niña, durante su análisis presentaba inflamado el cerebro a causa de las convulsiones, le dio un paro cardíaco, "su corazoncito dejó de latir, gracias a Dios pudieron reanimarla y estabilizarla, para volverla a conectar y siguiera respirando, también le hicieron una transfusión de Sangre" agregó Ojeda.

Además le dio neumonía, su pulmón derecho almacenaba un poco de leche o saliva a causa de las convulsiones.

Los resultaron arrojaron que "Todo lo que le pasa es causa de la vacuna del neumococo por qué estaba contaminada, el resultado del examen de médula espinal , descartaron meningitis lo cual es de mucha ayuda".



Para finalizar, la madre pidió "mucho de sus oraciones y si alguien pudiera ayudarnos ya que la bebe está en la cruz roja, por qué no cuenta con algún servicio médico".

Debido a los costos altos de la Cruz Roja por día.

"Si alguien quisiera ayudar este es mi número de tarjeta"

4766 8404 6106 1892

Está a nombre de Brianda Ojeda Medina

Es mi hermana ?