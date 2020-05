La pensión alimenticia no se suspende ante pandemia de COVID-19

Centro de Asesoría Legal de CETYS sigue tramitando asuntos urgentes

Tijuana, Baja California a 07 de mayo de 2020.- Pese a la implementación de medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19, el poder judicial puede continuar con trámites en derecho familiar de forma virtual que sean considerados esenciales, tales como la pensión alimenticia y asuntos de violencia familiar.

La Mtra. Yadira Ahumada, Coordinadora del Centro de Asesoría Legal de CETYS Campus Tijuana, reiteró que en el caso de las pensiones, por su naturaleza entran en lo urgente o bien, su suspensión pondría en peligro los derechos de los menores, por lo que hizo un llamado para que las personas sigan cumpliendo con la pensión sin poner este pretexto.

"No puede suspenderse si las condiciones en que fue impuesta no cambian. Es decir, la sola concurrencia de la pandemia no es motivo alguno para dejar de cumplir con ella; el deudor alimentista debe seguir cumpliendo en tiempo y forma con su obligación. Respecto a visitas, no deben quedar suspendidas a menos que su seguimiento ocasione peligro a quien las recibe", mencionó la especialista en Derecho Familiar.

En caso de que el responsable reduzca el monto de la pensión durante la pandemia, la experta de CETYS enfatizó que es improcedente. Esto aplicaría únicamente cuando es despedido y al reincorporarse al mercado laboral tiene un salario menor.

"Para el despido, también a través de un incidente, se debe solicitar al juez la suspensión del pago pero es indispensable que se asegure el cumplimiento de la pensión, ya sea a través de fianza, prenda o hipoteca. En ningún caso se justifica el no pago", añadió la Mtra. Ahumada.

EL MOMENTO DE LOS JUICIOS SIN PAPEL

La docente de CETYS recordó que desde algunos años funciona el tribunal electrónico, el cual permite a los abogados a dar pie a juicios sin papel y una notable reducción de trámites que requieran un encuentro físico. Es una opción para seguir por la justa y correcta aplicación de las medidas de cuidado para los integrantes de la familia, ante la emergencia del COVID-19.

"El Poder Judicial tiene la oportunidad, al igual que otro juicios que ya son orales, de replantear una justicia pronta y expedita. usando al máximo el tribunal electrónico para dar pie a los juicios sin papel.

La Mtra. Ahumada resaltó que el Centro de Asesoría Legal de CETYS sigue tramitando asuntos urgentes, se resuelven dudas, de manera virtual, en materia de divorcios, custodias, pensiones alimenticias, visita y convivencia de menores, entre otros.Es necesario enviar un correo a brenda.valdez@cetys.mx y en 48 horas se les da respuesta. La asesoría es sin costo.