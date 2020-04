La ignorancia y no seguir las medidas preventivas están ganando en la ciudadania ante el covid-19

Profesional de la salud comparte su experiencia tras ser agredido en la calle al salir de sus labores en institución de la salud

Tijuana.- El pasado 13 de abril de 2020, un enfermero del Hospital General Regional No. 20 del IMSS, experimentó en carne propia una agresión al concluir sus labores especiales durante la pandemia del covid-19.

En exclusiva para "El Mexicano", nos cuenta lo sucedido:

Mientras salía de sus labores en la institución de salud, se dirigía a su automóvil para llegar a su hogar con su familia, aparecieron dos sujetos, uno de ellos se acercó a él para preguntarle por más información del "covid", cuando de pronto sintió un golpe muy fuerte en su cara del lado izquierdo, después de haberlo agredido con una manopla los dos sujetos desaparecieron.

"No me asaltaron o insultaron simplemente me golpearon y se desaparecieron", comentó el enfermero que prefirió permanecer anónimo en su relato, pues considera más relevante que se comparta la información real sobre lo que día a día muchos profesionales de la salud enfrentan a lo largo de la República Mexicana.

Logré entrar a mi automóvil para resguardarme y llamar a mis superiores, al comentarle lo sucedido me apoyaron completamente, escoltándome dos guardias de seguridad y brindándome atención médica.

Independientemente de lo que esté sucediendo afuera, daré lo mejor para disminuir los casos de la pandemia

Después de experimentar este suceso me sentí desmoralizado pues lo único que estamos tratando de hacer es ayudar, para erradicar, disminuir las cifras. Llega a ser un poco decepcionante las reacciones de la sociedad, como profesionales de la salud, solo buscamos dar lo mejor ante esta situación.

Ahora al salir de la institución hay más seguridad que nos resguardan.

La influenza H1N1, me dejó una idea de lo que podría pasar si volviera a suceder una situación de salud como la que actualmente enfrentamos pues en esa época yo aún estaba estudiando, pero sin lugar a dudas fue un preámbulo muy importante en mi formación.

Le pido de favor a toda la población mexicana, que se queden en casa por favor, esto no es un juego, realmente se está descontrolado, es algo real y no es un juego.

Es muy lamentable llegar al hospital y darte cuenta que el paciente ya no está, me han tocado ver las cartas que les mandan a sus familiares y uno solo piensa cómo pudo salirse de control esta situación ante tomar medidas de prevención, finalizó.