La guía bioética en México que se usaría en hospitales en la peor situación del COVID-19

CETYS organiza diálogos para analizar la Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia

Tijuana, Baja California. - La Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia no se ha implementado y no será necesaria mientras los hospitales en México continúen teniendo cupo para atender pacientes con COVID-19, esta busca designar de la forma más ética posible el uso de recursos médicos.

El Dr. Héctor Mendoza Cárdenas, Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y uno de los autores de dicha guía que fue publicada y trabajada desde el Consejo de Salubridad General. Participó en "Diálogos de bioética", una serie de conferencias en línea que analiza, fue organizado por el Colegio de CIencias Sociales y Humanidades, a través del Centro de Excelencia en Desarrollo Humano y Social, el Comité de Ética en Investigación de CETYS Universidad así como el Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General de Tijuana.

"Esta guía tiene un corte social, pretende salvar la mayor cantidad de vidas posibles en circunstancias adversas y escasez de recursos, a nivel mundial hay una demanda que prevé sobrepase las capacidades de cualquier estado enfrentando el COVID-19, hasta el momento no se ha utilizado en México porque la situación no se ha desbordado y además, no sería obligatoria", mencionó el experto en Bioética.

Por su parte la Dra. Patricia Mancilla, Coordinadora de la División de Bioética del CISAV en Querétaro, invitada junto con el Dr. Mendoza a la conferencia virtual "Diseño y Justificación de las Guías", recordó que la pandemia mostró que los sistemas de salud estarían rebasados y por ello se requiere que los hospitales tengan los mejores criterios por el bien de la mayoría de la población, esto a partir de una estrategia transparente y ética. "Esta guía ve por el bien de la mayoría".

En el caso de México, Ciudad de México, donde hay mayores índices de contagio y hospitalizados, aún hay disponibilidad de camas y respiradores para atender a los que padezcan COVID-19. De acuerdo con el Dr. Mendoza, Nuevo León está en una capacidad de alrededor de 30%; en el caso de Baja California, la tendencia muestra a Mexicali como el sexto municipio con más casos activos, 433 de los 671 a nivel estatal de acuerdo a los datos registrados al 16 de junio, su ocupación hospitalaria es de 91% por casos de COVID-19.

En ese sentido, el Experto en Bioética, Dr. Mendoza, señaló que de no tener espacio, no serían los médicos quienes decidirían a qué pacientes otorgarles recursos y a cuales no, sería un Comité de Expertos que analice la situación médica de cada uno.

La conferencia "Diseño y Justificación de las Guías", tuvo la participación del Dr. Mendoza, junto con la Dra. Patricia Mancilla, Coordinadora de la División de Bioética del CISAV en Querétaro, así como la moderación del Dr. Jorge Wise, Director de Posgrado de la Escuela de Administración y Negocios del Sistema CETYS.

Asimismo, este martes se realizó la conferencia "Aplicación y consecuencias de las guías" con el Dr. Francisco Alejandro Gutiérrez Manjarrez, jefe de Medicina Interna del Hospital General de Tijuana, el Dr. Marcelino Morales Rivera Coordinador de Servicio de Oncología del HGT, y el Dr. José Antonio Becerra Chávez, del Hospital General de Mexicali, este fue moderado por el Dr. Josman Espinosa, Director de la Escuela de Psicología de CETYS Universidad Campus Mexicali.