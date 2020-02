La FGE presenta plan para combate frontal contra el robo de vehículos

Se va a crear una Fiscalía muy fortalecida, con mucha estructura para proteger a la sociedad del robo de vehículos

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. - El Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández expuso que se está preparando un plan estratégico e integral para enfrentar el delito de robo de vehículos.

Señaló que se creará la Fiscalía Especializada contra Robo de Vehículos: "Estamos trabajando en el equipo, en la nueva fiscalía, la vamos a crear para efectos de proteger al ciudadano contra el robo de automóviles. Ahora sí se va investigar. Vamos a tener un equipo de periciales, de agentes investigadores, va estar muy fortalecida, y vamos a perseguir con inteligencia a quienes se roban los automóviles."

Ruiz Hernández explicó que entre las acciones que atenderá esta Fiscalía Especializada, está la de realizará revisiones permanentes en todos los centros de acopio de automóviles (yonkes), se verificará dentro de ese esquema los lugares donde se venden autopartes, y verificar si son lícitas.

Se tendrá una estrategia muy completa para atacar este ilícito que tanto lacera el patrimonio de los ciudadanos.

Explicó que el año pasado se robaron en el estado un promedio de 16 mil vehículos, y una cantidad importante de estos fue cometido con violencia: "esto también genera una gran psicosis en la familia, cuando a un hijo o hija, le ponen una pistola en la cabeza, para robarse el carro, esto afecta a la sociedad y tarda un tiempo en recuperarse del trauma".

Ahora sí va haber una estrategia muy completa para acabar con el robo de vehículos, los vamos a atacar con investigación, vamos a sancionar a las verdaderas organizaciones que se dedican a ese ilícito de robo de vehículos.

Respecto a los vehículos que circulan sin placas, o placas extranjeras vencidas, de los conocidos como vehículos "chocolates" señaló: "Es un problema grave, el problema nace cuando usted ve que la gran cantidad de automóviles que se roban, a veces se ven protegidos con placas o supuestos permisos de Anapromex, u otras organizaciones. Eso hay que tener mucho cuidado, pues no se enteran de cuál es la procedencia del automóvil, si la condición es correcta, si el propietario es legítimo, ellos nada más reciben el pago y le dan un documento, en el que señalan que aparentemente nadie lo puede tocar".

El Fiscal General explicó que diariamente circulan miles de vehículos bajo ese esquema, que realmente generan mucha inseguridad en el estado. "No se tiene la identidad de los conductores, ni los conductores tienen seguro, porque no pueden tener seguros. Causan accidentes, no hay quién los identifique, lo usan para cometer ilícitos, y no hay forma de darles seguimiento".

Respecto al dictamen que aprobó el Congreso del Estado para crear el Instituto de Identidad Vehicular, dijo que se estará sancionando a aquel que expida documentos falsos, y que generen un daño a la sociedad con los automóviles, ahí viene una reforma con una sanción penal, que nos va permitir iniciar carpetas de investigación contra quienes que otorguen documentos que tiene carácter oficial, sin ser oficiales, suplantando a la autoridades, esa es una buena medida, pues nadie puede estar por encima de la autoridad".

Nosotros llegamos en noviembre, fue uno de los problemas graves que encontramos y hemos visto en estudios que se hacen que a la gente, de lo que más le afecta, lo que le duele es que le roben el automóvil, o que le roben su casa, salen muy lastimados cuando esto sucede.

Pues el automóvil es una herramienta de trabajo, es una herramienta para que los hijos vayan a la escuela, cuando desaparece, es una tragedia familiar, genera bastantes problemas al interior de la familia.

Concluyó diciendo: "No es posible que se permita que una persona llegue a un supermercado o a un establecimiento de comida rápida, y le apunten con una pistola y lo bajan del automóvil, y lo dejen ahí en la calle. Eso no se puede permitir".