La Décima Semana Académica de Arquitectura de Xochicalco está por comenzar.

Con invitados especiales, las actividades planificadas se llevaran a cabo en linea.

Tijuana, B.C., Septiembre 29 de 2020.- En punto de las 12 P.M. Comenzó la conferencia virtual de la Décima Semana Académica de Arquitectura que se llevará a cabo del 5 al 9 de Octubre, en el panel se encontraron el Arquitecto Rogelio Pulido, Director Académico de la Universidad Xochicalco Campus Tijuana, Arq. Ramón Gott Director de la Facultad de Arquitectura en Xochicalco Campus Tijuana y Arq. Luis Lutteroth, Director de CDT (Comité de Desarrollo de Tijuana).









La Décima Semana Académica de Arquitectura de Xochicalco será un espacio de conjunción de eventos y actividades, con enfoque sustentable para crear una mejor ciudad atendemos medio ambiente, un lugar donde la cultura y la arquitectura tendrán lugar para brindar a nuestros estudiantes acercamientos a la realidad, con las personas que se están desarrollando en áreas de trabajo, oportunidad que van desde lo Micro, una pequeña construcción, hasta lo Macro, la ciudad, lo urbano.

"Difundir la arquitectura es lo que les interesa bienvenidos todos" menciona, Rogelio Pulido.

La Invitación está abierta a todo el público, podrán asistir estudiantes de distintas instituciones ya que se busca "generar y estrechar lazos académicos con espíritu de hacer" entre escuelas hermanas de la Ciudad. Las distintas actividades estan planeadas para colaborar un público extenso, ya que se prevé que participaran estudiantes de los tres campus de Xochicalco, además de estudiantes de distintas instituciones de la región.

Y aunque no existe un día fijo para el regreso presencial, se han brindado las herramientas necesarias para una adecuada y planificada educación virtual. "Todavía no se prevé nueva realidad no nueva normalidad es la vida que nos ha tocado vivir", menciona Rogelio pulido, Director Académico, y con el paso del semáforo a anaranjado " de ahí para adelante esperando a las autoridades permitan un regreso a clases adecuado y seguro"

"Damos oportunidad a la conversación de estudiantes"

Brindando espacio a expertos, académicos, estudiantes y a todo público interesado en la Primer Bella Arte. Invitados de gala encontrados tanto en Tijuana como en distintos puntos desde Florida, Morelos y un invitado especial de la Universidad de Oklahoma. Además de una invitada que hablará de Talleres Culturales de lujo. Además Finalizará con un enfrentamiento de carácter deportivo, un torneo virtual de fútbol soccer innovación por covid ya que normalmente es en cancha.

El Torneo FIFA a a través de la eliminatoria equitativa y racional en un "Round-Robin" donde la conformación de equipos y el desarrollo de los encuentros será cada quien a través de sus consolas con posibilidad de llegar a la confrontación final de clausura el día Viernes 9.









Confinamiento nuevos retos para la Arquitectura

"El arquitecto no debe estar trabajando en utopía, si no en hacer" Lutteroth.

"Arquitectura es todo lo que nos rodea. La arquitectura nació junto con el hombre" y esta nueva norma implica una nueva forma de diseño de productos que edificamos, surge la necesidad de atender innovando, con materiales de altas tecnologías de la construcción como productos como el concreto que tienen alguna fuente anti-bacterial que permite mantener higiene, el so de textiles en la construcción arquitectónica permanente como la utilización de tela, membranas o distintos materiales reemplazables, sustituible, renovables o sanitizados.

"Crear y repensar espacios que sean adecuados con la nueva normalidad"

Nuevos protocolos de diseños, la sana distanci a través del espacio, la rentabilidad de que los locales se adecuen con un rediseño de las áreas vendibles.









"Además de la Función estética tendremos que cuidar que los nuevos espacios sean óptimos para el aprovechamientos de los materiales. No podemos ir hacia atrás , la historia menciona que los grandes cambios han estado con grandes civilizaciones" Menciona Gott.









"Imagínense el reto que enfrentamos al no conocer las premisas porque en el futuro inmediato no sabemos cómo se va a comportar el mundo y es un gran reto al que se enfrentarán, la incertidumbre obliga al arquitecto porque no es solo el producto sino el proceso". Indica Pulido. " Modificación de espacios para que sean adaptables a la nueva normalidad. Ver y repensar las formas y necesidades en las que estamos actualmente, puesto que no estamos seguros en cómo va a terminar nuestro "













Un ejemplo que menciona Gott es que en "espacios públicos, bancos, accesos a edificios públicos o privados la gente no cabe,y bajo un protocolos que choca actualmente con la sociedad y la arquitectura plantea una modificación de espacios para que sean adaptables a la nueva normalidad". Ver y repensar las formas y necesidades en las que estamos actualmente, puesto que no estamos seguros en cómo va a terminar nuestro.





















Lutheroth Director del CDT, "Felicitando a los jóvenes futuros arquitectos que son un porcentaje pequeñísimo de mexicanos que pueden llegar a un nivel de estudios superior y poner en alto el nombre de Mexico " agregó que "La décima es una oportunidad para poder ser mejores arq y terminar la carrera, subsistir y retribuir a la sociedad mexicana"