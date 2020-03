La Asociación Mexicana de Contadores cancela actividades programadas

A través de las recomendaciones anunciadas por Gobierno del Estado, se toman medidas

A raíz de los eventoA raíz de la pandemia de COVID-19 bajo recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, se ha suspendido el Desayuno Técnico que se tenía agendado para el día viernes 20 de marzo.

De igual manera quedan cancelaas el resto de actividades en las que participa la asociación, entre ellas las actividades educativas de todos los niveles de esta institución a partir del 18 de marzo.

Se les recomienda disminuir la afluencia en establecimientos como antros, bares, restaurantes, cines, entre otros.

No tener reuniones mayores a 10 personas, no asistir a lugares públicos de alta concentración de personas y no cruzar la frontera para actividades no esenciales.

Se les informara sobre las decisiones tomadas por el consejo directivo para prevenir la propagación del virus y se les exhorta a seguir los protocolos de seguridad e higiene que se comparten por diversos medios.