Kim Kardashian se suma a la campaña "Apoyemos a Tijuana"

Dicha campaña se unió con la asociación This is About Humanity para ayudar al personal médico tijuanense que lucha contra el Covid-19

Tijuana.- La Socialité más famosa de la televisión, Kim Kardashian se ha unido a la campaña Apoyemos a Tijuana quien ha brindado su solidaridad al personal médico tijuanense que lucha contra el Covid-19. Luego de que dicha asociación se uniera con This is About Humanity. Ambas formaron una campaña binacional tripartita, "Tijuana 2:1 Matching Grant" para recaudar fondos ante la pandemia del coronavirus que afectado a miles de personas. Su objetivo es donar insumos y otro tipo de apoyo a la ciudad. Los organismos civiles buscan la recaudación de 150 mil dólares para la compra de más equipo que abastezca a los hospitales públicos de la ciudad, así como al próximo hospital auxiliar habilitado en el Auditorio Zonkeys. Para lograr el objetivo, fue desarrollado "Tijuana 2:1 Matching Grant" que será una campaña social, mediante la cual cada dólar que la gente done será triplicado por cada organización involucrada, teniendo como primera meta 50 mil dólares por parte de la comunidad. La socialité hizo un llamado de apoyo a través de sus historias de Instagram, sumando a una buena causa y beneficiando a la frontera, debido a que aún falta material para poder abastecer a los pacientes con Covid-19.





Recordemos que Apoyemos a Tijuana ha sido la mente de el hospital auxiliar que se adaptó en el Estadio de Los Zonkeys de Tijuana y que ahora se busca alimentarlo de equipo de protección.



