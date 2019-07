Justifica RLG su voto a favor para gubernatura de cinto años

Además de declararse independiente

ENSENADA.- "Hoy, como desde el inicio de mi gestión de diputada, asumo la responsabilidad de mis decisiones", expresó sin titubeos Rocío López Gorosave, al decir: "siempre me he conducido con honestidad, plena libertad, total independencia y pensando en el beneficio de los ciudadanos de Baja California".

Asi respondió específicamente sobre el tema de la Reforma a la Constitución local que amplía el período de la próxima Administración Estatal de dos a cinco años y remarcó: "mi voto fue basado en el sentido común, principalmente en tres puntos:

Primero.- Actualmente y debido a múltiples factores, nuestro Estado atraviesa por grave crisis en temas tan sensibles como altos índices de inseguridad, migración ilegal fuera de control, falta de recursos en todas las áreas del Gobierno del Estado y altos índices de pobreza marginal, las cuales son prácticamente imposibles de solucionar o de siquiera planificar estrategias factibles de éxito, en un Gobierno Estatal de tan sólo dos años.

Segundo.- El claro resultado electoral obtenido por quien será el próximo Gobernador del Estado, así como la inexistencia de impugnaciones significativas o trascendentes o de un clima post- elección incierto, dan la certeza de la decisión contundente y la

aceptación plena de los ciudadanos a los resultados de la votación del dos de junio pasado; en una elección cerrada, donde hubiera duda sobre el resultado o existiera la sombra de fraude electoral, no hubiera sido posible tomar la decisión de ampliar el período deGobierno.

Tercero.- Que vivimos en una democracia representativa, donde quienes tenemos el honor de integrar el Congreso del Estado, estamos facultados para reformar la Constitución, buscando el bienestar de quienes vivimos en nuestra entidad, que fue lo que se hizo con una mayoría casi absoluta.

Añadió López Gorosave: "entiendo que hay opiniones que difieren de la decisión del Congreso, las cuales respeto, algunas motivadas por intereses partidistas, otras por intereses económicos, y algunas más simplemente por una real convicción en su desacuerdo.

Pero también hay que decir que hay muchísimas personas -como lo indican algunas encuestas de opinión donde la mayoría de los ciudadanos a quienes se les preguntó- están de acuerdo en la ampliación del período del Gobierno Estatal siguiente.

Tajante, reiteró: "...mi voto en ese tema, como en todos los demás en los que he participado durante estos casi tres años como legisladora, lo ejercí con total libertad e independencia; a mí nadie me ofreció dinero ni prevenda alguna; tampoco sufrí de ninguna amenaza o presión y, por supuesto, no hubiera aceptado ni unas ni otras".

Comentó también: "...vivimos en un estado de derecho e instituciones sólidas, y en ese sentido, cualquier persona que no esté de acuerdo con la decisión tomada por la Legislatura Estatal, puede acudir a las instancias correspondientes, como puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar el acto y, en este caso, será la

Corte quien diga la última palabra, en el caso de los diputados de Baja California, llegamos hasta donde nos lo permiten nuestras facultades y atribuciones, haciendo notar que, además de la aprobación del Congreso local, la reforma Constitucional fue aprobada también por tres de los cinco ayuntamientos de la entidad, lo que convalida, no sólo su proceso legislativo, sino también su consenso político-ciudadano en el Estado.

A la par de lo anterior, la diputada López Gorosave anunció que este miércoles tomó la decisión de declararse diputada independiente en el Congreso del Estado, por lo que solicitó a la Presidencia del Congreso del Estado y a la Junta de Coordinación Política, que así sea considerada a partir de ese día; además, notificó de su decisión al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD); lo anterior, con el objetivo de mantener su independencia política y ser congruente con sus valores y principios.