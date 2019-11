Jornada de Integración y Bienestar Social para familias bajacalifornianas

El gobernador Jaime Bonilla Valdez, aseguró a los habitantes de esta alejada comunidad que les dotarán de agua, luz, seguridad, servicios médicos

TIJUANA, B. C., 16 de noviembre de 2019.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez asistió a la Jornada de Integración y Bienestar Social en el fraccionamiento Valle de las Palmas, en la que dirigió un mensaje de aliento y confianza en que su gobierno va a rescatar a las más de 3,500 familias del abandono en el que estuvieron durante las anteriores administraciones.

Dijo el mandatario estatal que "...ya no más engaños, no más mentiras, nosotros venimos a hablarles con la verdad y a comprometernos a traerles solución a sus problemas, porque no es justo que otros gobiernos y desarrolladores abusivos no les cumplieron y los engañaron al venderles las viviendas que construyeron en esta alejada zona del municipio..."

Hizo referencia el gobernador Bonilla Valdez a que, ya en las anteriores campañas en las que contendió y triunfó electoralmente, primero para Senador y luego para Gobernador, "fue gracias al apoyo y la decisión de ustedes, de los que dijeron... ya basta...!... y pidieron el cambio, por eso estamos aquí, para cumplirles.."

Desde su arribo hasta el recorrido que hizo luego por las carpas instaladas en el parque Alameda, en la esquina de las calles Bulevar Calafias y Cantamar, del fraccionamiento Las Palmas, localizado en el extremo de la Zona Este colindante con Tecate, recibió múltiples peticiones de apoyo de los asistentes.

Suministro de agua, regular y seguro, energía eléctrica, alumbrado público, seguridad, atención médica, centros comunitarios y la reparación de escuelas, en particular el techo del Jardín de Niños Anna Freud, del que es directora Liliana Figueroa; además del terraplen de un barranco que por su altura y condición topográfica representa una seria amenaza para los infantes fueron parte de las peticiones recibidas.

El director de la Escuela General No. 32, Gilberto Velázquez, solicitó agua, canchas deportivas y ampliación de aulas porque son insuficientes las que tienen actualmente. En cada caso, el jefe del Ejecutivo estatal giró instrucciones para que sus colaboradores atiendan y resuelvan los planteamientos recibidos, varios de ellos por escrito, ya que no los atendieron los anteriores gobernantes.

En esta jornada comunitaria participaron: Immujer, Indivi, Cespt, Juventud, Secretaria del Trabajo, Icbc, Salud, Sistema Educativo, DIF, Forain of hope, A.C., Seguro Popular, Defensoria de Oficio, las Memorias, A.C., CDC El Pipila y Patronato de Asistencia Social.

El gobernador Bonilla Valdez estuvo acompañado en el presídium por la Secretaría de Integración y Bienestar Social del Estado (SIBSE), Cinthia Giselle García Soberanes, y de los secretarios de Cultura, Pedro Ochoa Palacio, y de Trabajo, Sergio Moctezuma Martínez, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Laura Torres Ramírez, así como por la diputada local Araceli Geraldo Nuñez y la delegada municipal de La Presa Este, Cristina Muñoz Sánchez.