Jaime Bonilla pide a empresarios que aporten al Estado

Por las recientes quejas que han realizado los grupos del sector privado en contra del gobierno estatal.

TIJUANA, B.C.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, habló en una entrevista sobre los cambios fiscales que se llevarán a cabo en el estado y de las negaciones del sector privado ante esta medida, por ello mencionó que los empresarios que han realizado quejas "están dejando al estado quebrado", ya que fueron los que apoyaron al gobernador de la pasada administración.

También Bonilla indicó que es momento que la iniciativa privada "de un poquito a su estado" pues "les ha ido muy bien en Baja California", argumenta que "todo mundo pide seguridad, todo mundo pide alumbrado", así que por ello exhorta a los empresarios que "momento de ser responsables".

"Sacar a este estado de la quiebra, no es fácil" mencionó el gobernador tras asegurar que el financiamiento público va directamente a los programas sociales, por esto pide la aportación del sector privado que apoyó al gobierno de Francisco Vega, ya que "alguien tiene que pagar los platos rotos".

"Deberían estar muy contentos, porque es un estado muy rico, y ahora si va llegar un gobierno responsable" menciona Bonilla por las múltiples quejan recibidas por los empresarios.

Al referirse a la Coparmex, el gobernador mencionó "que no le quita el sueño" ya que al él le importan los comentarios del pueblo y no de "un grupo pequeño" en referencia a este sindicato. "No están para opinar en los temas sociales" aclara Bonilla.

Además asegura que son "unos golpeadores sistemáticos, que han golpeado mucho al presidente (López Obrador) a través su presidente nacional" en relación a los comentarios realizados por los empresarios de Coparmex.

Al final, el gobernador Jaime Bonilla opina que los miembros Coparmex "piensan que son un partido político y creen que son candidatos" por eso se "meten en todos los temas y no participan". Reveló que los opositores a la nueva medida son los empresarios que se encuentran vinculados en las "facturaciones falsas" y las "empresas fantasmas".