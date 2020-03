Irregularidades y violaciones al estado de derecho caracterizan a Constellation: Senadora Alejandra

Mexicali, Baja California, marzo 29.- Desde hace más de 4 años se ha documentado la serie de irregularidades y violaciones al estado de derecho que caracterizaron al proyecto de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali, expresó la senadora de Baja California, Alejandra León Gastélum.

Tras el contundente rechazo que manifestaron los bajacalifornianos a la instalación de la empresa transnacional a través de la consulta popular, la legisladora en la Cámara Alta, reiteró que se legitimó y validó la lucha por la defensa del agua como un derecho humano.

La senadora del Partido del Trabajo recordó que desde que se dio a conocer el proyecto en 2016, comenzó como ciudadana, a interponer ante las autoridades amparos contra la planta cervecera debido a las irregularidades en el otorgamiento de permisos para la construcción y la entrega de agua, ya que fueron las instancias estatal y municipal las que dieron permisos que son de competencia federal.

Por esa razón, León Gastélum enlistó la serie de anomalías en las que las autoridades y representantes de Constellation Brands incurrieron para arrancar con un proyecto sin la reglamentación necesaria.

En ese sentido, "desde la administración de Francisco Vega se violó el estado derecho al dejar instalarse la empresa cuando la Comisión Nacional del Agua documenta que desde el 15 de mayo de 1965 existe una veda del acuífero del Valle de Mexicali porque está sobrexplotado. A un así, dejaron construir a la cervecera con las omisiones del actual gobierno estatal", manifestó la senadora.

De acuerdo con el documento de Conagua, "excepto cuando se trate de alumbramientos para usos domésticos, desde la vigencia de este Decreto, nadie podrá extraer aguas del subsuelo dentro de la zona vedada ni modificar los aprovechamientos existentes sin previo permiso por escrito de la autoridad del agua, la que sólo concederá permisos únicamente en los casos en que de los estudios relativos se concluya que no se causarán los perjuicios que con el establecimiento de la veda tratan de evitarse", indica el reporte.

Otras de las violaciones, recordó León Gastélum, fue cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) confirmó que la cervecera Constellation Brands en Mexicali no contaba con los permisos para las concesiones de agua.

Es decir, Constellation Brands nunca presentó el manifiesto de impacto ambiental ante la dependencia federal, lo único que existe es ese mismo documento con la aprobación ilegal de la autoridad estatal, a la que no le compete esa autorización, ratificó la senadora.

Asimismo, no existen concesiones de volúmenes de aguas subterráneas y superficiales para el proyecto Constellation Brands en Mexicali, respondió la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) al Senado de la República.

En ese sentido, la senadora reiteró lo anterior luego de que la CONAGUA contestará al exhorto de urgente resolución que la Mesa Directiva aprobará el 19 de marzo del 2019, donde se le solicitó a las autoridades federal, estatal y municipal dejar sin efecto los permisos de la transnacional.

León Gastélum recordó que la subdirección general técnica de CONAGUA respondió al Senado que no tiene ni solicitudes para concesión de volúmenes de aguas subterráneas y superficiales hasta la fecha ni ningún dictamen técnico, referente al proyecto de Constellation Brands.

Por lo tanto, la legisladora interpuso una queja que fue admitida a principios de año ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre las irregularidades ambientales con las que arrancó la planta cervecera en la capital de Baja California.

La PROFEPA admitió el oficio SENAL/110/2019, con lo que la instancia federal dijo que comenzaría las investigaciones ordenando realizar todas las diligencias necesarias para determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia. Por supuesto, todo ello antes de que se cancelara oficialmente la construcción de la planta luego de la consulta del 21 y 22 de marzo.

Además, la senadora remarcó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dio la razón al manifestar el organismo que el abastecimiento de agua otorgada a Constellation Brands en Mexicali, "repercute en la disponibilidad y accesibilidad del líquido vital para las generaciones presentes y futuras, especialmente para fines domésticos".

Por lo que el organismo emitió una recomendación a Jaime Bonilla y a la CONAGUA por violaciones al derecho humano del agua.

En ese sentido, la CNDH, presidido por Rosario Piedra Ibarra, emitió la recomendación número 01 /2020 dirigida a Bonilla y a Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), "por violaciones al derecho humano al agua en perjuicio de la población del municipio de Mexicali y agricultores del Valle de Mexicali con motivo de la autorización de un proyecto industrial cervecero en dicha demarcación".

Ante la serie de anomalías documentadas, Víctor M. Toledo, titular de la SEMARNAT cambio de postura sobre el proyecto cervecero, puntualizó Alejandra León, siendo un indicador más de que la causa sobre la defensa del derecho humano al agua era legitima.

Además, la senadora comentó que otro de las irregularidades detectada fueron las reveladas por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMAT) de la SEMARNAT, el cual manifestó que los representantes de la pasada administración federal realizaron un estudio a favor de la cervecera ya que la empresa pagó por el estudio ante la falta de fondos de la dependencia.

Ante los señalamientos sobre la mala imagen que se da en el extranjero, la senadora de la República recordó que antes de la cancelación de la planta cervecera, Baja California ya registraba desinversiones por 400 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.

"Las desinversiones se dieron en el sexenio de Francisco Vega debido al desinterés por destinar recursos para obra pública que dio como resultado el rezago en infraestructura y por lo tanto, los inversionistas optaron por destinar sus capitales en estados con crecimiento y desarrollo como Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro", enfatizó Alejandra León.

De tal forma, no es la cervecera la que propicia la mala imagen, sino el abandono por parte de quienes han olvidado a Baja California. La legisladora puntualizó que no está en contra de las inversiones, por el contrario, está a favor de ellas, siempre y cuando no utilicen los recursos naturales del Estado.

Por último, la senadora agradeció el apoyo consciente de los bajacalifornianos que rechazaron la construcción de la planta en Mexicali que hubiera tenido un duro impacto en el suministro de agua de la entidad.