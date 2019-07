Invitan a integrarse al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana

Pueden comunicarse o acudir al 67 Batallón de San Quintín

SAN QUINTÍN.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a través del 67 Batallón de Infantería volvió a presentar la convocatoria para los ciudadanos de la región sur de Ensenada que deseen integrarse al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

La convocatoria fue emitida por el 67 Batallón de Infantería, aunque los aspirantes que cumplan los requisitos serían remitidos a las instalaciones del 12/o Batallón de la Policía Militar con sede en Apodaca, Nuevo León.

Señalan que la finalidad de integrarse a esta corporación es para garantizar la seguridad interior, defender la integridad y soberanía nacional y cuando se requiera, dar apoyo a la población civil en caso de desastres.

Algunos de los requisitos que deben cumplir los interesados y las interesadas son: edad entre 18 y 29 años, mexicano por nacimiento, no haber pertenecido a las fuerzas armadas y/o corporación policíaca, cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional, carta de antecedentes no penales y no presentar perforaciones en cualquier parte del cuerpo, con excepción de las perforaciones lobulares permitidas al personal femenino.

Otros de los requisitos importantes son aprobar el examen médico militar, cubrir el perfil psicológico, acta de nacimiento certificada del presente mes, credencial de elector (INE) vigente, estatura mínima de 1.55 cm personal femenino y 1. 60 cm. Masculino y comprobante de domicilio reciente.

Respecto a los beneficios, los aspirantes recibirán atención médica, alimentación, compensación de fin de año, fondo de ahorro, vestuario y equipo, primas vacacionales, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, gastos de sepelio en caso de defunción de militar y/o derechohabientes, vacaciones pagadas, licencias por paternidad, entre otros.