Invitan a integrar el Comité Ciudadano de Seguridad Pública

También pueden participar como Jueces Calificadores

ENSENADA.- Con el objetivo de contar con los perfiles mejor calificados y comprometidos con el desarrollo pleno de Ensenada, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, invita a la comunidad a participar en las convocatorias para integrar el Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) o ejercer como Juez Calificador en el XXIII Ayuntamiento.

A través de la Secretaría General de Gobierno, el primer edil aclaró que los interesados tendrán como fecha límite el próximo lunes 17 de febrero para manifestar que tienen interés en participar. Del CCSP, recordó que está dirigida a todas las asociaciones, agrupaciones profesionales y organismos no gubernamentales, empresariales e instituciones de educación superior, debidamente constituidas y registradas.

Los aspirantes deberán contar con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; tener 25 años de edad, o más, el día de su elección; tener residencia en el municipio durante los últimos cinco años; y no desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular.

Tampoco deben haber sido registrados como candidatos para alguno de ellos en tres años anteriores a la fecha de su elección; desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno en ningún partido político, en los tres años anteriores a la fecha de su elección.

Otros puntos a considerar son: no haber ocupado cargo de primer o segundo nivel en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, durante el año anterior a la fecha de su elección; no haber sido condenado por delito alguno; ser propuesto por asociaciones, agrupaciones profesionales y organismos no gubernamentales, empresariales e instituciones de educación superior, debidamente constituidas y registradas; y presentar la documentación solicitada.

Para Jueces calificadores

En el caso de los jueces calificadores, los interesados deberán presentar un examen de oposición para ocupar tres plazas. Los requisitos incluyen: ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos jurídicos y políticos; contar con residencia mínima de cinco años en el municipio de Ensenada; tener título profesional de Licenciado en Derecho, cédula federal y estatal profesional que extienda la Dirección General de Profesiones, así como el Departamento de Profesiones del Estado, como Licenciado en Derecho.

Contar como mínimo con tres años de ejercicio profesional anteriores a la solicitud, además de honradez y buena reputación. También se deberá entregar carta de no antecedentes penales; carta de no antecedentes administrativos, emitida por la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Ensenada y la Contraloría del Estado de Baja California.

Por último, no ser ministro de ningún culto religioso; no ocupar puestos directivos en partido político alguno; y gozar de reconocido prestigio y solvencia moral en la comunidad. Para más detalles de documentación, procedimientos y plazos, los interesados podrán consultar las convocatorias publicadas en la página oficial del Gobierno de Ensenada:

http://www.ensenada.gob.mx/?page_id=1442 y

http://www.ensenada.gob.mx/?page_id=1879.