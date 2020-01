Invitan a ganaderos y comerciantes a revalidar su patente ganadera anual

En el Municipio de Tecate

TECATE.- Tras de informar que en el Centro de Gobierno en Misión Santo Domingo número 1016-F8 fraccionamiento El Descanso en el municipio de Tecate, se invita a ganaderos y comerciantes de productos primarios, la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA) de Baja California, a revalidar su patente ganadera anual.

El titular de la SCSA, Héctor Haros Encinas, por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, señaló que la revalidación es gratuita y el trámite debe realizarse dentro de los primeros 90 días del año; el contar con el documento vigente impulsa la comercialización y legal propiedad de los ganaderos y comerciantes en el Estado.

Por su parte, el director de Agricultura y Ganadería de la SCSA, Manuel de Jesús Quintero, indicó que es importante que los ganaderos cuenten con su patente renovada, ya que es un documento oficial que da legalidad de propiedad de los animales, pues en ella viene la señal de sangre, su marca de herrar personal, nombre del dueño, ubicación del rancho, entre otras características.

La patente comercial, funciona como herramienta de ubicación y rastreo de los productos y subproductos primarios de origen animal, beneficio que va dirigido a la salud pública de los consumidores finales.

Los productores que deseen renovar su patente, pueden acudir con horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en Mexicali a las oficinas de SCSA ubicadas en el kilómetro 22.5 de la carretera Mexicali-San Luis, en el Ejido Sinaloa; en Tijuana en el edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Vía Oriente No. 10252, Zona Urbana Río; y en Centro de Gobierno en Misión Santo Domingo No. 1016-F8 fraccionamiento El Descanso en el municipio de Tecate.

Mientras que en Ensenada pueden acudir al Centro de Gobierno, ubicado en Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz No. 6500 Ex-Ejido Chapultepec; en San Quintín, Calle 10ma No. 130 fraccionamiento San Quintín, y en la subdelegación de zona sur localizada en Carretera Transpeninsular Punta Prieta-Guerrero Negro Km. 124+800 S/N Ej. El Costeño.