Invita la STPS a empleadores a cumplir con el pago de los trabajadores

La fecha límite legal es el 20 de diciembre de 2019

Tijuana, B. C., a 17 de diciembre de 2019.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informa que el plazo para que todos los patrones otorguen a los trabajadores el pago correspondiente por el concepto de aguinaldo es el próximo 20 de diciembre de 2019.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social de B.C., Mtro. Sergio Moctezuma, explicó que los trabajadores están en tiempo de reclamar ese derecho, ya que es un ordenamiento contemplado en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

"El aguinaldo es una prestación que deben recibir los trabajadores en un pago mínimo de 15 días proporcionales al tiempo laborado durante el año, según se establece en la Ley Federal del Trabajo", dijo el titular de la STPS. Indicó que en caso de incumplimiento, que sería a partir del 21 de diciembre, los trabajadores que requieran asesoría pueden acudir a las oficinas de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social en cada uno de los municipios del Estado.

En el puerto de Ensenada en el primer piso del Centro de Gobierno ubicado en la Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz No. 6500, Ex-ejido Chapultepec; en Tijuana en el segundo piso de Plaza Patria, Blvd. Díaz Ordaz 12649, El Paraíso; y en Mexicali en Plaza Fimbres Local "B" Blvd. Benito Juárez No. 1298, Fracc. Jardines del Valle. Durante su visita a la STPS, el trabajador es asesorado y se envía un citatorio a la empresa o patrón, en caso de no resolverse, se realiza una acción jurisdiccional ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para solicitar este derecho.