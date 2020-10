Invita IMJUVET a jóvenes tecatenses a tomar sus clases en línea en Zona Tic

Tecate, B.C. 01 de octubre de 2020.- Con el objetivo de evitar la deserción escolar en el Municipio, el Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVET) del XXIII Ayuntamiento de Tecate, que encabeza la Alcaldesa, Zulema Adams Pereyra, hace la invitación para que las y los jóvenes tecatenses asistan a las instalaciones del Instituto y puedan realizar sus tareas y tomar sus clases en línea en la ZONA TIC.



La ZONA TIC, es una sala de cómputo donde las y los jóvenes podrán hacer uso de computadoras con acceso a internet, con la finalidad de facilitar que sigan al corriente en sus clases en línea en caso de no contar con estas herramientas en casa.



La Directora de IMJUVET, Marisol Briseño Guzmán, explicó que se busca que los jóvenes continúen sus estudios durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, "Debido a las clases en línea, hay muchos jóvenes que no cuentan con el acceso a una computadora o a Internet en casa y queremos ser de apoyo para que no abandonen sus clases", comentó la titular de IMJUVET.



Para mayor información, comunicarse al correo electrónico imjuvet@Tecate.Gob.mx o llamar al número telefónico, 665-521-24-27.