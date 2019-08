Insuficiente información entregada en primera reunión de transición

Tijuana, B.C. a 13 de Agosto del 2019.- Se dio inicio a las reuniones de transición entre el gobierno municipal entrante y saliente; comisionados de enlace del gobierno que encabezará Arturo González Cruz, se dieron cita en palacio municipal, secretaría de seguridad pública, delegaciones y paramunicipales para llevar a cabo dichas reuniones de acercamiento.

Por su parte, Carlos Murguía Mejía, coordinador de la transición, explicó a medios de comunicación, la insuficiencia de información en algunas dependencias municipales que sólo se comprometieron a tratar de re agendar más fechas para este proceso.

"En algunas dependencias como lo son oficialía mayor, consejería, sí entregaron información que se estará analizando; sin embargo, es lamentable que en dependencias importantes como lo son tesorería, secretaría general y seguridad pública sólo se haya tenido que hacer un pedimento y agendar más reuniones", aseguró.

Murguía Mejía, aseguró que son instrucciones precisas y puntuales del presidente municipal electo, Arturo González Cruz, que se insista en el tema y que se les pida a los funcionarios salientes, que tomen conciencia que no bastan a la semana dos horas para poder llevar a cabo este proceso.

"No vamos a descansar hasta que este proceso de transición sea digno para una ciudad tan importante como lo es Tijuana en dependencias como Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el titular no asistió a la reunión y será hasta el jueves 15 que se le pida agenden más reuniones para su área, con 13 reuniones no bastan", reafirmó.

El día de mañana, miércoles 14 de agosto se estará llevando a cabo la primera reunión de acercamiento con presidencia municipal, sindicatura municipal y todas las direcciones que dependan de éstas.