Instalan segundo módulo para detectar posibles casos de COVID-19

En inmediaciones de San Ysidro

TIJUANA.- Con el propósito de coadyuvar con las autoridades de salud ante la crisis sanitaria por el COVID-19, el Baja Health Cluster, en coordinación Sistemas Médicos Nacionales (SIMNSA), instaló un segundo módulo de atención y orientación en el cruce peatonal (ped east) Tijuana-San Ysidro.

Ricardo Vega Montiel, presidente del Baja Health Cluster, indicó que esta iniciativa obedece a la responsabilidad social que tiene el sector médico privado que atiende al turismo médico que acude a Tijuana.

"Somos quienes recibimos los pacientes del extranjero, tanto quienes vienen a buscar medicina por enfermedad, como soluciones para cirugía de procedimientos selectivos como dentales, plásticas, bariátricas, entonces la participación es básica y nos estamos adaptando al a realidad diaria, siguiendo las indicaciones del Secretario de Salud en el estado (SS), Alonso Pérez Rico", destacó.

En este módulo, dijo, se brindará información y orientación a las personas que circulan por el cruce peatonal hacia San Ysidro, del lado Este, mientras que quienes presentan malestar, se les aplicarán los filtros debidos.

"Cuando tienes síntomas de gripa, fiebre, pero no es muy constante ni tan alta, te vas a tu casa y ahí le das seguimiento a tu malestar, pero cuando un paciente ya tiene dificultad respiratoria, fiebre arriba de 38.3 grados centígrados, dolor muscular, cefalea, tos seca, todos esos síntomas son justificables para hacer una prueba inmediata de COVID-19.

El doctor Vega agregó que esta iniciativa también se llevará a la garita de Mexicali, donde también se instalará un módulo de atención, por lo que pidió a los médicos e instituciones adherirse a la causa.

En ello coincidió Francisco Carrillo, presidente de SIMNSA, quien refirió que se busca enviar un mensaje a la comunidad médica de sumarse a esta labor, ya que SIMNSA no podrá sola, por lo que sería conveniente que otros hospitales privados y organizaciones se unan en apoyo a la Secretaría de Salud del estado.

"Estos filtros son gratuitos, les damos información, estamos detectando si tienen sintomatología y, de ser así, se le envía a una carpa que está en SIMNSA para que les hagan pruebas más confirmatorias", explicó.

Actualmente la institución cuenta con un cuerpo de 40 médicos y 200 enfermeras para atender a la población, resaltó Carrillo, y de momento se tienen insumos y material suficiente para proteger a su personal, no obstante que "no sabemos qué va a pasar en las siguientes semanas".

Los módulos de atención colocados en los cruces peatonales de la garita San Ysidro, dijo estarán abiertos desde las 8 de la mañana y hasta que la gente deje de cruzar.

"Pero sí es importante recomendar a la gente que no cruce, en California ya se les ordenó a la personas que se queden en sus hogares, la gente de Tijuana no tiene a qué ir, no hay servicios, los mercados están cerrados, debemos ser responsables y quedarnos en casa", subrayó.

En tanto, Armando Tamaura es quien atenderá en el módulo colocado en el cruce Este de la garita, donde se improvisó un consultorio con un área de exploración y de interrogatorio.

"Más que diagnosticar, lo que vamos a hacer es detectar. Por ejemplo, personas que hicieron viajes mayores de 14 días, que estuvieron en contacto con personas posibles o casos confirmados, y que presenten sintomatología como fiebre, tos seca y dificultad respiratoria", detalló.

Se estará promoviendo el uso de cubre bocas, aislamiento social, lavado de manos, y, en caso de que cumplan con la definición operativa de coronavirus, se trasladará en carrito de golf a las instalaciones de SIMNSA para realizar la prueba confirmatoria, para luego llamar a las autoridades de salud.

"Hemos observado personas muy asustadas cuando presentan síntomas de resfriado o gripe, y a veces se enojan porque no se les aplica la prueba, pero no se trata de acabarnos el recurso, sino de detectar a quienes cumplen con ciertos requisitos como los antes mencionados", aclaró.

Por último, el Baja Health Cluster hizo un llamado a la ciudadanía a no propagar información falsa sobre la epidemia del COVID-19, y estar atentos de las indicaciones de las autoridades sanitarias.