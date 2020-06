Instalan comité ciudadano de seguridad pública en Tecate

Ciudadano Manuel Palagot Andrade Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal

Tecate, B.C. - El Gobierno Municipal de Tecate, que preside la Alcaldesa, Zulema Adams Pereyra, realizó la instalación del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tecate, donde Consejeros Ciudadanos y Consejeros Gubernamentales tomaron protesta legal para integrar el Comité.

La Alcaldesa, Zulema Adams Pereyra, tomó protesta legal a los Consejeros Ciudadanos y Consejeros Gubernamentales que integran el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Tecate, Baja California, durante el periodo 2020-2021.

Así mismo se tomó protesta a quien será el nuevo Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, elegido por los intrigantes del mismo, Manuel Palagot Andrade, quien agradeció la confianza depositada por parte la Alcaldesa, Zulema Adams Pereyra, en los consejeros que integrarán el Comité, "El día de hoy no solo adquiero un compromiso con la comunidad Tecatense, el compromiso es conmigo mismo, trabajaré en representación del pueblo para vigilar sus derechos".

El comité estará integrado por los Consejeros Ciudadanos: C. Manuel Palagot Andrade, C. Leobardo Sánchez Montoya, C. Eduardo Valdez Jacobo, C. Alejandro Pérez García, C. Raúl Antonio Ortíz Elías, C. Oscar Omar Venegas Montoya y C. Christian Terán Durazo.

Así como por los Consejeros Gubernamentales: Regidor Alfonso Zacarías Rodríguez; Coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Profesor Gonzalo Higuera Bojórquez; Síndico Procurador del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Lic. Raúl Armando Martínez Núñez de Cáceres; Secretario del XXIII Ayuntamiento de Tecate y Mayor de Infantería, Orlando Hernández Porras; Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.