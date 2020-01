Inicia la CESPE programa de subsidios a usuarios

Para pensionados y jubilados

ENSENADA.- Se encuentra en marcha el programa de subsidios que otorga la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), a los usuarios pensionados de este municipio, por lo que es importante que, de enero a marzo, acudan a solicitarlo por primera vez o a realizar la renovación del mismo, para poder contar con este apoyo.

Así lo dio a conocer el titular de la CESPE, Marcelino Márquez Wong, quien detalló que dicho programa considera un subsidio de hasta 15 metros cúbicos (no se cobra el consumo siempre y cuando no exceda los 15 metros cúbicos); con un consumo entre 16 a 25 metros cúbicos, se le brinda un 50 por ciento de descuento; pero si el consumo excede de los 26 metros cúbicos no se le otorga ningún beneficio.

Los descuentos mencionados, indicó Márquez Wong, aplican a personas pensionadas, jubiladas, viudas, mayores de 50 años, huérfanos, que se encuentren en situación de pobreza. Para ello, la CESPE realiza un estudio socioeconómico cuyos criterios se encuentran establecidos por el mismo organismo.

De acuerdo a la Ley de Ingresos, no se puede otorgar dicho subsidio a usuarios pensionados cuyo ingreso sea mayor a los 5 salarios mínimos.

Márquez Wong mencionó que los usuarios interesados en obtener por primera vez, o en su caso renovar su beneficio, deben acudir con sus documentos a las oficinas de CESPE, ubicadas en Gastélum No. 750, zona Centro, de lunes a viernes de 8:00 a 15:horas.

Apuntó que los requisitos para obtener el descuento por primera vez son: Carta de resolución, Informe de pago (sólo personal del IMSS), ISSSTE, ISSSTECALI, Fuerzas Armadas, PEMEX, etc. (copia de talón de cheque ambos lados), pensionados por Seguros: carta de ingresos de la aseguradora (Metlife, Banamex, HSBC, Banorte, Inbursa, Profuturo, etc).

Asimismo, se requiere copia de la credencial de pensión de la dependencia a la que pertenezca, copia de la credencial de elector (ambos lados), ingresos no mayores al equivalente a cinco veces salarios mínimo general de BC, recibo de agua, requisitos para obtener el descuento de renovación anual de enero a marzo: Comprobante de pago de la pensión del año en curso y recibo de agua.