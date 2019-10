Inicia IMSS campaña de detención oportuna de cáncer de mama.

Estará en la UMF No. 13, en San Quintín.

SAN QUINTÍN.- Para atender oportunamente a un mayor número de mujeres, la Delegación Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató nuevamente el servicio de mastografías a través de unidades móviles, y adicionalmente, con una empresa médica realizará los estudios en sus instalaciones ubicadas en Tijuana, Ensenada y Mexicali.

La campaña 2019 inició el pasado jueves en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 39 en Tecate; posteriormente se trasladó a la UMF No. 33 en Tijuana. También visitará la UMF No. 13 en San Quintín y UMF No. 37, en Mexicali. Continuarán de manera itinerante en los próximos meses.

Para tener un buen pronóstico al padecer cáncer de mama, es fundamental la detección oportuna y atención temprana, ya que cuando se presenta una lesión en estado avanzado cambia la expectativa y puede complicarse.

Algunos factores de riesgo son: el inicio de la menstruación antes de los 12 años de edad; menopausia después de los 50 años; no haber tenido hijos; primer embarazo después de los 30 años; ausencia de lactancia al seno materno; obesidad antes y después de la menopausia; uso de anticonceptivos por tiempo prolongado; y antecedentes familiares directos (abuela, madre y hermanas) con cáncer mamario.