Infraestructura, talento especializado y la industria 4.0, las claves de la logística en México

Experto CETYS reitera no habrá vuelta a la normalidad que hubo antes de la pandemia COVID-19

Tijuana, Baja California a 28 de abril de 2020.- Algunas de las principales claves para continuar con las cadenas de valor en México y el mundo ante la pandemia del COVID-19 son la infraestructura, el talento especializado y la implementación de la industria 4.0, fue lo que concluyeron distintos expertos en Logística Internacional y Comercio Exterior que participaron en el Panel: Retos y oportunidades en situaciones de crisis, que CETYS Universidad organizó dentro de un ciclo de conferencias vocacionales en línea.

El Dr. Ignacio Casas, Fraire, Académico en la Licenciatura de Logística Internacional en CETYS Campus Tijuana, refirió que la pandemia del COVID-19 es la muestra que el mundo es cambiante y más complejo, por lo que el sector requiere de personal cada vez más calificado y que aprovechen mayormente el avance de la tecnología y sepan aplicarla al entorno logístico como lo es la Industria 4.0.

"Cada vez nos exigirá estar más familiarizado con el Lean Manufacturing, la Industria 4.0, con modelos de negocio basados en ecommerce y en Agile Project Management. No habrá vuelta a la normalidad, las organizaciones se están enfrentando con procesos de contingencia y tienen que resolverlo", expuso el Docente de CETYS.

El especialista destacó que la interrupción causada por la pandemia global no tiene precedente y ha generado una nueva conciencia dentro de las organizaciones, para desarrollar las cadenas de forma integrada y con un diseño revisado por los distintos actores, proveedores, fabricantes y clientes. "Conectarán sus procesos para gestionar de manera correcta y eficiente los riesgos".

Por su parte, el Mtro. Jorge Ricardo Dahdah, Director General de Vértice Consultores, consideró que el talento especializado debe ser creativo, disciplinado y capaz de hacer un mejor análisis de datos, sin importar en qué parte de la cadena de valor se encuentren.

"Tenemos como ejemplo lo que aplicaron algunas navieras proactivas, que ante la necesidad de insumos médicos estuvieron al tanto de que cumplieran con las normas de sanidad e higiene para que no tuvieran trabas al arribar al destino y así no hayan pérdidas. Nosotros en el ramo consultor tenemos que buscar otras industrias para sobrevivir, hay que empaparse y buscar soluciones. Tenemos ahora muchas consultas para importación de cubrebocas, respiradores, como hay ciertas regulaciones, la industria no estaba lista del todo para importar estos insumos y se enfrentaron estas barreras", mencionó.

Asimismo, el Dr. Fermín Franco, Emprendedor y consultor experto en procesos de comercio y cultura japonesa, resaltó que el desarrollo y mejora de la infraestructura es clave debido a que países como Japón tienen que reajustar sus cadenas debido a su dependencia con China. Aunque en México el autotransporte podría ser una solución para no depender tanto del mercado internacional y que incluso beneficiaría a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyme), sin embargo, no se ha avanzado en la calidad de las carreteras y la seguridad.

"Además del tema de la infraestructura, tenemos que explorar el aspecto digital, en Estados Unidos funciona la entrega con drones, que también tendrá sus riesgos. Si llevamos el transporte de mercancía por autopistas, funciona para algunos, pero en México existe un desgaste de estas vías. Tendríamos que diseñar otro tipo de transporte. Es decir, la pandemia mundial aceleró estos retos pendientes para la logística y la distribución.

DR. CASAS FRAYRE UNO DE LOS 50 LÍDERES ADUANEROS

Cabe señalar que la Revista Reino Aduanero destacó dentro de los "50 líderes aduaneros" al Dr. Ignacio Casas Fraire, por sus trabajo destacado en el ramo. La revista es el primer número de una revista especializada en temas de comercio exterior y aduanas dedicada. Además cuenta con diversas publicaciones en otras revistas especializadas como Trade, Law & Customs por su artículo del "Gestión de los Incoterms 2020".