Informe del Gobernador Jaime Bonilla

Tijuana, B.C., Octubre 2, 2020.- El gobernador Estatal Jaime Bonilla transmite en vivo su habitual informe diario, tendencia que comenzó con "La mañanera" del Presidente Nacional López Obrador

Acompañado de un video de las actividades que ha realizado el Mandatario Estatal, comienza su informe diario, saludando a la audiencia desde la Cespt Tijuana, contento por el servicio que se está brindando ya que están disminuyendo las filas.





En las ultimas 24 horas, reporta el Secretario Técnico de Mesa de Seguridad Isaías Bertín Sandoval con temas de migración y seguridad.

La importancia del Centro Integrador de Migrantes menciona que una posible caravana de hondureños al rededor de 14,000 salieron de su país y Guatemala informa que entraron de manera ilegal entre 12,000 y 13,000 personas, por lo que podría esperarse que entren en el país. El centro integradores un lugar que podría brindar un espacio acá en el norte además de hablar de temas en materia de seguridad.

Ese es el mayor problema de Tijuana, y hay que ir atacando todos estos problemas, todas estas aristas, componentes que nutren a la gente del crimen organizado ejemplificando los delitos más comunes.

Hay temas que no se han contemplado como delitos, por tal hecho los diputados deberían sumarse al tema de seguridad.

Aguerrido el Gobernador del Estado en menospreciar las acciones del gobierno de Tijuana, exponiendo la situación de la ciudad que cuenta con menos del 50% de policías por personas no están capacitados a comparación de Mexicali que cuenta con un 95%, haciendo hincapié en la diferenciación de los Municipios, ya que como mencionan, antes los delitos se veían a nivel estatal, pero ahora buscan llevar todo a la mesa y ser transparentes, por tal motivo es que mencionan que los altos indices delictivos del Estado, en mayoría son por la Ciudad de Tijuana.





Hector Gutierrez, Atención Ciudadana y Vínculación de Cespt fue evidenciado por Jaime bonilla, por no contestar las llamadas.

El equipo e infraestructura de Quinta Versalles es obsoleto, ya que la desarrolladora Urbi, así entregó y el equipo e infraestructura no ha rec.

A los desarrolladores, en distintas reuniones les han comenzado a exigir por parte construcción, dirección y del Secretario Salomon que hagan los tanques que tengas que hacer.

Además Gutierrez aseguró que el día de mañana se instalará un módulo de atención en el que estará él para atender a la ciudadanía.





Reporte Covid-19

El Secretario de Salud, Dr. Alonso Oscar Pérez Rico da su informe de salud y actualización en materia de la pandemia Covid-19, además de dar recomendaciones para la temporada invernal que se avecina

Reiteran el uso de cubre bocas y Vaya temprano a su clínica de fiebre o Unidad Familiar de es muy importante con la temporada invernal que viene, es importante por la influenza y la campaña agresiva de influencia con la vacuna a partir de 6 año y hasta 60. Pico máximo de casos de influenza es de diciembre a enero, y aunque la vacuna no previene completamente la influenza, pero alza las defensas para que el organismo no esté débil si se contagian. Demás de hacer mención de "Tócate para que no te toque" campaña contra el Cancer de mama ya que octubre es el mes de lucha y concientización del Cancer de mama.

"Por aclamación vamos a ponerle la vacuna al gobernador" menciona Pérez Rico y Jaime Bonilla declara que las vacunas no funcionan en él ya que al vacunarse por cualquier situación se ha enfermado del virus al que se ha intentado prevenir "yo en lo personal, no ponerme vacunas". Agrega, "pues moraleja, por eso no me pongo la vacuna" Por eso personas las personas mayores piensan de esa manera.

Aclarando que no está en contra "Pero yo en lo personal Jaime Bonilla le sacó a las vacunas"





En comentarios de ciudadanos y reporteros se menciona que "Conagua está tomada por ciertas familias". Se mencionó una pregunta sobre los Carros chocolate, el pobre no es ladrón, a lo que el mandatario menciona que "no criminilazamos carros chocolates, pero el 85% de los criminales son en estos carros", agregó "lo que buscamos legalizarlos, censarlos y saber quien los usa".













hay 2 variables, la primera es la falta de capacidad de energía eléctrica que no permite bombear por el acueducto el agua suficiente; en el aguaje de la tuna, hay 10 bombas que no están en buen estado.

La segunda variable de calor es muy importante y reducirá más de 1000 L/S de agua. Pero se está trabajando en esto para el verano siguiente, además se instalarán mejillones que quitan más de 500 L/S, hay planes para ubicar bombas en distintas partes

Este gobierno lleva un año y ha encontrado problemas de diseño a parte de la corrupción que han interrumpido, cuando tengamos la nueva planta de energía la costa no tendrá ningún problema

Por el momento se trabaja con 6 bombas en esa zona del Aguaje de la Tuna.





finalizaron con preguntas de los bots que no confirma nada, porque son bots y anuncian los lugares próximos en los que estarán, que será en Francisco Sarco y en Tecate, con jornadas por la paz.