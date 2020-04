Informa Jaime Bonilla el decomiso de 47 máquinas tragamonedas en Mexicali

Sobre la empresa de paquetería FedEx agregó: "No está a favor de la salud ni la seguridad en el Estado, no tiene conciencia social

TIJUANA, BC., 2 de abril de 2020.- El Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, informó sobre el decomiso de 47 máquinas tragamonedas, a través de un operativo que se efectuó en la ciudad de Mexicali, resultado de las estrategias diseñadas para combatir la inseguridad.

Comentó que las células delictivas insisten con perjudicar a niños y jóvenes; y que ahora los llamados "mini casinos" operan en los Café Internet; por esta razón, los operativos seguirán con fuerza en la entidad, para acabar con esta problemática.

También en materia de seguridad, señaló nuevamente a la empresa de paquetería FedEx por contribuir al incremento de los delitos contra la salud, al transportar droga en sus envíos que llegan a Baja California.

"Es una empresa que no está a favor de la salud, ni la seguridad en el Estado, no tiene conciencia social, invitamos a la ciudadanía a no hacer negocio con ellos; y no voy a quitar el dedo del renglón en este tema", enfatizó.

Luego apuntó a que el 85% de los delitos cometidos en la entidad, están relacionados con la venta y distribución de estupefacientes, por eso la insistencia de combatir mini-casinos pero también el trasiego de drogas por paquetería.

Sobre la cifra de homicidios en Baja California, en las últimas horas, reportó un total de 8 casos: 6 en la ciudad de Tijuana y 2 en Ensenada.

Por otra parte, el gobernador Bonilla Valdez informó que se han cancelado 56 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana y dos en Mexicali, ante la falta de pasajeros; esto debido a la alerta sanitaria por el COVID-19; y "es que algunas líneas aéreas han adoptado por aplicar esta medida ante esta situación", apuntó.