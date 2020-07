Indispensable manejar las emociones en tiempos de contingencia

El entorno creado por la pandemia y los cambios que ha presentado para todas las formas de realizar la vida común, así como las maneras de interrelacionarse con los demás, requieren de integrarse a la nueva realidad.

Con la meta de dar alternativas de manejo de emociones para la actual etapa, "¿Qué hago con lo que me pasa?", fue el tema de este fin de semana durante las Charlas en Línea que ofreció El Trompo junto a la invitada especial, Angélica Figueroa Apango, fundadora del Centro de Liderazgo, Artes, Valores y Expresión.

"No es tanto lo que te pasa, sino qué hacer con lo que te pasa", fue el punto central donde la creación de experiencias que permitan acrecentar el criterio, es primordial, explicó la invitada especial, quien subrayó "solo podemos cambiar lo que uno siente, piensa y actúa, pero lo externo, no es posible controlar", aunque si contribuye a un cambio personal sustancial.

Explicó en la conferencia que los cambios presentes a nivel familiar hacen que independiente a cualquier edad, se necesite el diálogo entre generaciones para conocer las necesidades de cada persona, y en lo general estos cambios también obligan a la necesidad de reaprender.

La expresión de las emociones también es indispensable, cualquiera que sea, es en ellas que se toman decisiones a cada situación y previenen afectaciones.

Sin embargo, no "es permitido" estancarse, ni culpar a los demás o a los factores externos sin que se busque antes generar los cambios o soluciones al respecto, es decir, evitar caer en zona de comodidad, y no retomar el aprendizaje cuando existen expectativas que no logran cumplirse totalmente, o cuyo proceso fue diferente sobre el que se planteaba de inicio.