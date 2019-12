Incluyeron a Bahía de los Ángeles en el "Operativo Salvavidas"

Para proteger a los turistas nacionales e internacionales

SAN QUINTÍN.- Con la finalidad de brindar protección a los vacacionistas que acudan a Bahía de los Ángeles, la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, iniciaron el "Operativo Salvavidas".

El fin de semana fue el arranque oficial del operativo para esta región, en la cual para su vigilancia incluyeron el área de playas, campos turísticos y el poblado en general, misma que concluirá hasta el martes 7 de enero del 2020.

A nivel general, la zona de Bahía de los Ángeles fue incluida en las acciones que prepararon las corporaciones para proteger la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que acudan durante la temporada vacacional.

Aunque la sede de las acciones será en la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) en el puerto de Ensenada, la SEMAR indicó que instalarán puestos de socorro y rescate, donde los elementos de sanidad naval y salvavidas, brindarán los primeros auxilios en caso de ser necesario.

Algunas de las recomendaciones que emitieron para los vacacionistas son: respetar las indicaciones de seguridad, no descuidar a los niños en la playa, no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas, procurar nadar cerca de donde se encuentre un salvavidas y no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas).

Asimismo, otras de las recomendaciones oficiales son no arrojar basura en las playas, no viajar en embarcaciones sobrecargadas, exigir chaleco salvavidas en las actividades acuáticas, utilizar protector solar y mantenerse hidratado.