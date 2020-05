IMSS no cobra servicio por Covid-19 a no afiliados

Lo realiza únicamente por otros servicios

TECATE.- El Instituto Mexicano del Seguro Social asegura que aquellos pacientes, afiliados o no, que son atendidos en la institución con síntomas de COVID-19 no deben realizar pago alguno por su atención, como parte del acuerdo firmado para salvaguardar la salud nacional, así lo comentó el doctor Arturo Rentería Lara, Coordinador de Planeación y

Enlace Institucional del IMSS en Baja California, quien dijo, no se debe de confundir la finalidad del acuerdo, pues este se hizo para quienes presenten síntomas ante la pandemia más no por otra condición.

El doctor Arturo Rentería comentó que el instituto si lleva a cabo cobros a personas no derechohabientes que reciban una atención que no sea parte de la contingencia, como se venía realizando desde años atrás, esto para la recuperación de gastos, así mismo comentó que el costo de cualquier procedimiento no es regido por la institución, sino que estos son publicados en el Diario Oficial de la Federación donde pueden ser consultados por cualquier persona.

En ese sentido el doctor Arturo Rentería comentó que aquellos pacientes que ingresan con sospecha de covid-19 son registrados con un número parecido al de los derechohabientes, con el fin de generar un archivo de evidencia para la institución, para ello se le requiere al paciente datos personales y en ocasiones comprobantes de domicilios, así como la firma de cartas responsivas por protocolo de la institución, destacando que esto no significa que se genere algún cobro.