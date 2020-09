Impulsa Asociación de Policías de Tijuana condiciones de bienestar para sus agentes

Oficiales plantearon peticiones ante autoridad municipal, como el acceso a prestaciones sociales, pensión por viudez, acceso a créditos de vivienda, entre otros



La Asociación de Policías de Tijuana (APT, A. C.) celebró una serie de acuerdos con la autoridad municipal para mejorar las condiciones laborales y prestaciones para los agentes, ya que durante años han estado en la indefensión y olvido institucional.







En rueda de prensa realizada en la explanada de Palacio Municipal, al frente del monumento del policía, el oficial Noé Ramírez Ibarra, presidente de la APT, señaló que el objetivo de esta reunión era establecer acuerdos con el regidor José Refugio Cañada García, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, mismo que ya entabló el contacto y aceptación del Alcalde Arturo González Cruz.







Entre los objetivos está el que se reglamente en el municipio de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, a fin de que los elementos policiacos reciban las prestaciones y derechos que señala la Constitución Política y la Ley a nivel Federal.







"Anteriormente, se han saltado algunos principios básicos, como el sentido de pertenencia, la doctrina policial; el hecho de que el oficial, al momento de un cambio de adscripción, no tenga derecho a audiencia, o cuando se enfrenta a un problema y el juez lo declara inocente, no se le reinstala en su cargo", explicó Ramírez Ibarra.







Para ello, dijo, una comitiva de policías municipales acudió a la Ciudad de México donde la senadora Gina Cruz Blackledge escuchó sus problemáticas y, redireccionó la iniciativa de reforma al parrafo Xlll, apartado B, del artículo 123, que ya fue presentada ante el pleno del Congreso.







"Es así que buscamos que a nivel municipal se nos tome en cuenta y se reglamente la ley de seguridad vigente, de acuerdo al artículo 131, referente a los beneficios de bienestar social, y que este acuerdo con el regidor sea un hecho", destacó el presidente de la APT.







Entre las peticiones de los agentes policiales asociados, están el derecho a jubilación, pensión por invalidez o enfermedad, pensión por muerte para los deudos (viudez); que apliquen aumentos a oficiales incapacitados; que se les adhiera al régimen de seguridad social de Issstecali como derechohabientes y no por convenio.







Asimismo, solicitaron que se incremente la remuneración de los policías; que tengan acceso a créditos para vivienda; que los hijos de policías tengan la garantía de estudiar su educación superior, así como el derecho a prótesis por riesgo de trabajo, entre otras prestaciones.







Por su parte, el oficial Gilberto Zúñiga Inzunza, vicepresidente de la APT, aseguró que este un paso más para lograr mejorar las condiciones de los agentes policiales, mismos que han estado en el abandono por muchos años.







"Nos llevamos la satisfacción de avanzar, de dar a conocer la situación vulnerable en que nos encontramos y que estamos construyendo el cambio, por eso este trabajo conjunto con la autoridad es importante para que se den las cosas y no sea una falacia", afirmó.







Por último, hizo un llamado a los policías municipales de Tijuana a sumarse a la APT, con el fin de luchar por sus garantías como profesionales de la seguridad pública.







En la conferencia de prensa también estuvieron el regidor José Cañada, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil; Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California; Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; y Lupita Sandoval, Enlace de la sociedad civil con la APT.

