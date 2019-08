Importancia y normas a cumplir de la clasificación de huevo para plato

Lo realiza SEDAGRO

TECATE.- Asegurar la calidad de los productos primarios de Baja California, es una labor que la Administración estatal que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), realiza por medio del programa de clasificación de alimentos.

El Director de Asesoría y Acompañamiento Técnico de la SEDAGRO, Adrián Mejía Heredia, mencionó que la clasificación está regulada por el Reglamento para Servicios de Clasificación de Huevo en el Estado de Baja California, el cual estipula qué parámetros debe cumplir el producto para sus distintas denominaciones.

Referente al procedimiento de clasificación, se toma un 0.5 por ciento de muestra de todo el lote a clasificar (varía según la cantidad de producto); variando sus tamaños hasta en un 15 por ciento, establecido así en los artículos 17 y 19 respectivamente, del reglamento antes mencionado.

Informó que para asignar una calidad y vigencia no solamente se toma en cuenta el tamaño de la cámara de aire; también se toma en cuenta la calidad del cascarón y su limpieza tomando en cuenta como tolerancia, al menos el 90 por ciento de la muestra debe estar libre de cuerpos extraños, no más del 2 por ciento del huevo debe estar cascado, no más del 1 por ciento del huevo debe estar goteante (fracturado); esto para asignar una Calidad AA.

El tamaño clasificado en lo que va de este ejercicio corresponde a "MEDIANO" contando con 60 gramos por huevo, certificando así que los más de 47 mil kilógramos de huevos clasificados a junio de este año, cuentan con las condiciones apropiadas para el consumo de la ciudadanía.

Finalmente, Mejía Heredia resaltó el compromiso que tiene el Gobierno del Estado con dicha labor, ya que de esta manera se asegura la calidad, tamaño, limpieza y frescura del huevo para plato producido e introducido a Baja California, para el consumo de la ciudadanía de la entidad.