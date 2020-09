Implementa Ayuntamiento dispositivos electrónicos para aplicación de multas de tránsito

Además de mejorar el rendimiento de los oficiales, el uso del HandHelds All in One es eficiente instrumento para erradicar prácticas irregulares

Tijuana, Baja California. - El XXIII Ayuntamiento de Tijuana a través de la la dirección de Policía y Tránsito Municipal implementa la utilización de 100 dispositivos electrónicos, para la aplicación de multas de tránsito que sustituirán a las libretas de infracciones. La aplicación de multas por medio de esta plataforma, dará certeza a los ciudadanos de que el pago de su infracción será de acuerdo a lo estipulado en el reglamento, de manera transparente y segura. La herramienta digital, está conectada con los sistemas de seguridad estatal y federal, así como también la sincronización de datos por parte del Gobierno de Estados Unidos, por lo que se puede identificar si un vehículo cuenta con placas sobrepuestas o reporte de robo. Los dispositivos, utilizados desde el 7 de septiembre, permiten la identificación de los vehículos y sus conductores, están sincronizados y facultados para registrar el cobro en sitio a través del uso de tarjetas de debido o crédito. Para este Ayuntamiento, tener orden en la movilidad de la ciudad es prioridad, por ello esta herramienta permitirá que incluso vehículos con placas de Estados Unidos, que cometan una infracción en el municipio, estén obligados a efectuar el pago correspondiente a la sanción, de manera transparente y responsable. La utilización de esta herramienta, misma que funciona en las principales ciudades del país, garantizará al usuario el pago rápido y seguro gracias a la certificación de seguridad para datos encriptados y evita acudir a las oficinas de recaudación, además de recibir un descuento por pronto pago. Además de mejorar el rendimiento de los oficiales, el uso del HandHelds All in One es eficiente instrumento para erradicar prácticas irregulares ya que no permite la cancelación de multas una vez ingresados los datos.

