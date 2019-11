Imparten foro de eliminación al acoso contra la mujer

Promovido por la AMIC

ENSENADA.- Con la finalidad de hacer conciencia entre los trabajadores de la construcción de que no incurram en "piropos" y expresiones de "halago en doble sentido" que resultan ofensivos para las mujeres, se impartió el primer Foro de Eliminación al Acoso contra la Mujer.

El foro fue promovido por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), informó el presidente del Comité Ejecutivo de esa asociación, Edgar Rojo Medina.

Durante la inauguración del evento, el dirigente de los emrpesarios de la construcción en Baja California agradeció a la agrupación Bienestar Psicología Aplicada, por haber considerado a su gremio como anfitrión de ese foro.

"...Desde luego, agradezco al panel de expositoras, a quien les reconozco su esfuerzo en obsequiarnos un tiempo para compartir. Asímismo, doy la más cordial bienvenida al personal de la dirección de obras públicas, grupos independientes y a nuestra mano de obra

afiliada".

Mencionó que en días pasados, "estuve dando vueltas a qué diría en la apertura del foro, por lo que me dí a la tarea de investigar cómo fueron los foros anteriores a este. Para mi sorpresa contrariada, es que en nuestro México no se tienen antecedentes de un foro dedicado al sector de la construcción".

Por tanto, "es un orgullo, un honor y un gusto, que la AMIC de Baja California, esté presente como anfitrión y participe de este cambio y consolidación del abatimiento al acoso callejero contra las mujeres".

Recordó a los asistentes que "cada uno de nosotros, en nuestro hogar tenemos mujeres a las que apreciamos, valoramos y, desde luego, buscamos proteger; aún sin saber cómo este día estamos dedicando cada uno de los presentes, con esta valiosa asistencia nuestro tiempo en contribuir a que las mujeres de casa lleguen con bien y puedan trasladarse en forma segura por la ciudad".

Abundó que si bien nuestro objetivo es el reconocimiento de la sociedad como empresas de alta calidad, de capacitación constante en búsqueda de la excelencia, también queremos ser punta de lanza en temas tan importantes como la suma de esfuerzos para sensibilizar y prevenir del acoso callejero.

Expresó que en la AMIC "elegimos respetar a las mujeres y es por ello que estamos capacitándonos". En AMIC no molestamos, no lanzamos piropos, no silbamos, por una significación de la percepción general del trabajador de la construcción, cero tolerancia.

Agradezco también a la organizadora del evento, por parte de BienEstar, maestra Sandra Fabiola Guzmán Santiago y por supuesto, aplaudo la decisión de todos los que participan en este foro.