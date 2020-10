Iber-Rutas abre convocatoria para participar en el fondo de ayuda Maleta Abierta 2020

El Cecut preside desde mayo de 2019 el Consejo Intergubernamental de Iber-Rutas, que invita a un certamen cuyo objetivo es promover el desarrollo de actividades socioculturales que involucren a comunidades migrantes, con estricto apego a condiciones de protección sanitaria.

El programa de cooperación internacional Iber-Rutas junto con la Secretaría General Iberoamericana (Segib) invitan a participar en el Fondo de Ayuda Maleta Abierta "desde casa" 2020.

Iber-Rutas es un programa de intercambio cultural de la Segib que tiene presencia en una decena de naciones iberoamericanas y desde mayo de 2019 la presidencia de su Consejo Intergubernamental lo ocupa la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana.

En la actualidad, diez países iberoamericanos –Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y España– forman parte de este programa de cooperación cultural enfocado en la incorporación de los aportes de poblaciones migrantes en el ámbito cultural.

El objetivo de la convocatoria de Maleta Abierta es promover el desarrollo de actividades socioculturales que involucren a comunidades migrantes y promuevan el fortalecimiento y el respeto de la diversidad de las expresiones culturales, con la aclaración de que durante su producción se deben considerar las medidas de distanciamiento social y cuidados sanitarios para evitar la propagación del Covid-19.

También busca estimular la realización de actividades culturales que involucran a comunidades migrantes en los países miembros de Iber-Rutas, fortalecer el diálogo intercultural, visibilizar las manifestaciones culturales de las comunidades migrantes y generar espacios de sensibilización y visibilidad de la temática migratoria y sus procesos.

Para la edición 2020, Maleta Abierta cuenta con un fondo total de 25 mil dólares estadounidenses para el financiamiento total o parcial de proyectos que será distribuido entre los proyectos admisibles que seleccione el jurado y cuyo monto solicitado no podrá exceder los 600.00 dólares para el financiamiento total o parcial del proyecto. Esta convocatoria no exige la cofinanciación de las actividades. El monto solicitado al Programa podrá significar el total del costo de la intervención postulada o no.

A la convocatoria se podrán presentar propuestas de actividades a desarrollar entre el 20 de noviembre y el 28 de diciembre del año 2020. Podrán participar organismos públicos e instituciones y personas jurídicas sin fines de lucro con actividad en alguno de los diez países miembros del Programa. No podrán postular aquellas instituciones o personas jurídicas que hayan sido beneficiadas por el Programa en forma consecutiva durante los últimos 2 períodos.