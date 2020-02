Perspectiva

Este inicio de año empezamos con muy buenos puntos para el presidente Trump, no cabe duda que su estrategia de comunicación funciona y funciona muy bien.

Supongo que el cuerpo de asesores y su equipo de control de medios están sumamente satisfecho de lo logrado en este recién iniciado 2020. Lo curioso es que no han inventado nada, no han creado nada nuevo, los mismos temas pero manejados ahora a través de los modernos sistemas de información que amplifican esta hipnosis colectiva con la que controlan el mundo.

Las noticias sensacionalistas siempre le roban la significancia a las noticias importantes,. éstas se refugian en las páginas interiores de los diarios cuando tienen la suerte de ser tomadas en cuenta, otras no alcanzan ni siquiera eso. Los descubrimientos de la ciencia, la literatura, todo eso no figura en ninguna parte, no aportan nada al objetivo final: el control mediático.

Los dos últimos temas han sido realmente fuertes y aunque no tienen nada en común funcionan muy bien. El miedo sembrado en el mundo entero por el Corona Virus ha tenido resultados muy exitosos que rebasan las expectativas. China es hoy por hoy el último país del mundo al que se desea visitar, el cerco comercial y turístico al que se ha sometido a esta potencia mundial a través de la propaganda es impresionante.

La campaña anti China plagada de exageraciones y mentiras ha dado resultados.

El miedo, es en los seres humanos la emoción más relevante y eso es lo que la campaña ha sembrado: miedo. Y no sólo eso, sino que las actitudes xenófobas van más allá. Los chinos se parecen a los coreanos y a los japoneses y todo lo que parezca oriental nos remite al corona virus y provoca instintivo rechazo.

La enfermedad de las vacas locas, la gripe aviar, el Sars, el ébola, fueron el gran negocio , desde la venta de mascarillas hasta las vacunas es un boom económico para estas compañías, pero lo más importante es lo que obtienen los gobiernos, a través del miedo se obtiene más control de la población en todos sus sentidos.

Por otra parte el juego de futbol americano Súper Bowl, que se dice es el evento más importante en los Estados Unidos ha logrado que todavía a días de su presentación, se debata y se discuta la actuación de las artistas latinas que participaron. El deporte es un control de masas indudablemente, pero ése juego es la apoteosis de ese control, la hipnosis colectiva en su máxima expresión.

Y el mundo que se debate con múltiples problemas, la pobreza y la marginación, las oleadas migratorias que amenazan la seguridad de los países del primer mundo no tienen ni remotamente la cobertura mediática ni el interés que estos temas por serios y graves deberían tener.

Y en salud, el terror al Corona Virus no tiene fundamentos, la gente muere más por otras enfermedades y por accidentes que por la remota posibilidad de ser contagiado, pero es tanto el terror difundido que en ciudades donde no hay un solo caso presentado o sospecha de que lo haya, hay personas que usan cubrebocas, que además de no protegerte son hoy por un muy lucrativo negocio para la industria farmacéutica.

La hipnosis colectiva a la que se somete a la población del mundo con temas perfectamente manipulados y organizados ha sido siempre un recurso utilizado para el control a través de las redes sociales es más rápido y eficaz. Tan efectivos son que si quisieran podrán lograr un caos mundial difundiendo verdades a medias o mentiras para causar pánico o terror.

No todos los coronavirus son peligrosos y pueden provocar desde un resfriado hasta una neumonía y yo estoy segura de que es más fácil morir ahora por un infarto causado por estrés o de un accidente de automóvil al ir manejando y viendo el celular que por esa posible epidemia mundial.

