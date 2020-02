Hay reunión del gobernador con transportistas en el audiovisual del centro de gobierno

Están presentes los alcaldes de Ensenada, Armando Ayala, y de Playas de Rosarito, Araceli Brown.

Tijuana.- El gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez atiende a un grupo de transportistas en petición de audiencia. El tema con este sector tiene que ver con los nuevos reglamentos y normas que van a regir para orden y legalidad en la movilidad del estado.

Le acompañan el Srio Gral de gobierno Amador Rodríguez Lozano y el director de Transporte Rafael Echegoyen. La reunión tiene lugar en la sala audiovisual del Gobierno del Estado.

"Supe de una noticia falsa, de que estamos requisando taxis, no es cierto, no lo vamos a hacer. Les dije, si, durante la campaña, que vamos a regularizar el servicio de transporte", dijo el mandatario estatal.

"No se les va afectar su patrimonio, no se les van a quitar sus placas, eso no va a pasar", dice el Gobernador JAIME Bonilla Valdez, en reunión con transportistas de diferentes gremios.