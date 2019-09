Hallaron posible narco túnel a EU

Autoridades resguardan el lugar, en la carretera al Aeropuerto

TIJUANA.- A escasos metros de la malla divisoria con Estados Unidos, sobre la carretera Aeropuerto, elementos del Ejército Mexicano y de la policía municipal custodian un predio donde se presume fue construido un narcotúnel, aunque no ha podido confirmar si tiene salida del lado norteamericano.



El comandante de la Segunda Zona Militar, Pablo Lechuga Horta, confirmó que durante la madrugada de este jueves se llevó a cabo un operativo, pero omitió los detalles porque están a la espera de que se libere una orden de cateo y está en curso una investigación.



"No tenemos ningún dato preliminar en este momento, yo creo que es importante que dejemos ahorita por el momento la situación como está, para que no se envicie alguna averiguación sobre el ilícito", mencionó. No confirmó si hubo detenciones, tampoco si en el lugar fue hallada droga, sin embargo a unos metros del cerco de entrada se pudieron observar algunos envoltorios sobre el suelo.

El predio colinda con sitios que se utilizan para el resguardo de camiones de carga que hacen viajes a la Garita de Exportación. Cuenta con un área de oficinas, un área techada donde hay tarimas apiladas y una caseta de vigilancia, donde se especifican los horarios de atención. No tiene ningún letrero o nombre que identifique a la negociación.

Por su parte, el titular de la Sec- retaría de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, confirmó que a través del Grupo de Coordinación se solicitó el apoyo de la policía municipal para el resguardo del predio.

"No puedo dar muchos detalles, lo que sí es que es una operación con- junta entre el Ejército, la policía municipal y la Policía Estatal Preventiva en donde se detecta un inmueble en donde al parecer hay un túnel que cruza de manera subterránea a territorio de Estados Unidos", expresó.

Las tareas de resguardo van a continuar hasta que se genere la orden de cateo, que sería ejecutada por la Fiscalía General de la República, que sería la instancia encargada de investigar y confirmar si el túnel atraviesa la frontera y cuál era el uso que se le daba.