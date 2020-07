Hacen justicia a 12 mujeres viudas del municipio

Después de varios años en lucha

ENSENADA.- Resultado de años de lucha y en cumplimiento a un compromiso hecho por el presidente municipal, Armando Ayala Robles, 12 mujeres recibieron el pago retroactivo de pensiones por viudez por parte del Issstecali.

El alcalde reconoció el esfuerzo de este grupo de mujeres, quienes por muchos años reclamaron un derecho vulnerado por anteriores administraciones y que las pusieron en una situación familiar y económica difícil, pues algunas tenían hasta seis años sin recibir el pago de la pensión correspondiente por viudez.

Destacó que el monto asciende a 6 millones 506 mil 882 pesos con 32 centavos, gracias al trabajo conjunto entre el XXIII Ayuntamiento con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien de esa forma da prioridad a las acciones que impulsan la justicia social.

"...No hay fecha ni plazo que no se cumpla; por muchos años estuvieron batallando en el calor, en el frío, con hambre y cansancio, pero éste gobierno es sensible, me comprometí a hablar con el gobernador y gracias al respaldo que él nos brinda hoy, Issstecali les realiza este pago retroactivo", expresó.

El primer edil lamentó la situación que enfrentó este grupo de mujeres que derivó de la falta de pago al Issstecali, pues por seis años no se pagaron las aportaciones.

Especificó que a poco más de ocho meses, su administración ha pagado alrededor de 77 millones de pesos a la institución.

La coordinadora general de Gabinete, Norma Elvia Martínez Santos, recordó que el pasado 7 de febrero se firmó un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, para el pago de 10 millones de pesos por aportaciones atrasadas.

Mencionó que con éste pago se garantizó que el personal municipal cuente con las prestaciones que por ley les corresponden, desde servicio médico hasta pensiones.

La funcionaria refirió que, aunque la actual administración hace frente a diversos retos, bajo el liderazgo del alcalde Armando Ayala Robles, se fortalece la colaboración con el Estado y el Gobierno de México en beneficio directo de la población ensenadense.

Por su parte, el director general del Issstecali, Odilar Moreno Grijalva reconoció la capacidad de negociación del presidente municipal, pues con su impulso se resolvió un problema añejo que lastimaba a un sector vulnerable.

Comentó que con la entrega de éste pago se concreta un acto de justicia de dar a cada quien lo que le corresponde, y culmina la lucha conjunta mediante la cual se buscó el cómo sí pagarle a las viudas.

"...Estamos saldando errores del pasado, omisiones irresponsables y malos manejos que traicionaron principios, valores y fundamentos, pero como el respeto y la dignidad son principios vigentes para éste gobierno, hoy se les otorga un ingreso que siempre ha sido de ustedes", aseveró el funcionario estatal.

En representación de las beneficiadas, Susana Ramos Barbosa expresó su agradecimiento al alcalde Ayala Robles por lograr que se hiciera justicia para ella y sus compañeras, por cumplir su palabra y conseguir el apoyo del gobernador.

"Por muchos años dimos mucha lata. A usted alcalde también le dimos lata, pero fue por una causa justa y por eso le damos gracias, porque con su apoyo se logró un bien para éste grupo de compañeras", afirmó la señora Susana.

Atestiguaron el pago retroactivo: Carmen Lidia Salazar Guerra, regidora presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal; y José Gallegos de Anda, secretario general del Sindicato de Burócratas Sección Ensenada.