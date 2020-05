Gobierno de Playas de Rosarito no interviene en operativos de la Secretaría de Salud

Clausuras y suspensiones de restaurantes son hechas por la Secretaría de Salud del Estado

Playas de Rosarito, B. C. - El Gobierno de Playas de Rosarito que encabeza Araceli Brown Figueredo, hace del conocimiento de la ciudadanía que no se tiene injerencia alguna en los trabajos de suspensión de actividades o clausura de negocios hechos por el Gobierno del Estado y sus secretarías representadas en las delegaciones de los municipios.

Lo anterior derivado por los trabajos realizados por la Secretaría de Salud del Estado en el Playas de Rosarito durante los últimos días, donde se inspeccionaron diferentes establecimientos de preparación de comida y por encontrar irregularidades se tomó la decisión de suspender las actividades de algunos restaurantes.

Cabe hacer mención que ante la actual pandemia derivada del virus COVID-19 la Secretaría de Salud del Estado se encuentra realizando inspecciones rigurosas en todos los giros que permanecen abiertos por considerarse esenciales, sin embargo deben acatar las recomendaciones emitidas por ésta; por lo que, al encontrarse con restaurantes que no acatan las instrucciones como no guardar la sana distancia o no respetar el número máximo de personas trabajando dentro del establecimiento, el comerciante se hace acreedor a una sanción que puede ser desde una suspensión de actividades hasta la clausura del negocio.

Por último la presidenta municipal Araceli Brown Figueredo, exhorta a las personas interesadas en brindar apoyo a la ciudadanía en estos momentos de crisis, a atender las recomendaciones echas por el Sector Salud, las cuales incluyen no convocar aglomeraciones y evitar reuniones de más de diez personas; siguiendo el ejemplo del Gobierno Municipal al repartir los diferentes apoyos, los cuales son entregados directamente en el domicilio de las personas y siempre guardando la sana distancia invitando así a la obediencia civil.