Gobernador Jaime Bonilla ofrecerá opciones para reubicar las familias de la Sánchez Taboada

"No les costarán ni un centavo las viviendas que se construyan para los damnificados de la Sánchez Taboada", aseguró Gobernador Bonilla Valdez

TIJUANA, BC., a 19 de diciembre de 2019.- Ante la problemática creciente que viven los residentes de la colonia Sánchez Taboada primera sección en Tijuana, derivada de los deslizamientos de tierra, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, dijo que ya se tiene mayor información de las casas afectadas para delinear un perímetro de las viviendas con serios problemas estructurales y poder tener opciones de reubicación a las familias.

El jefe del Ejecutivo estatal, explicó que a través de un estudio y transición se reubicará a los damnificados a diferentes puntos de la ciudad para ofrecerles una vivienda digna, ya sea temporal o permanente. Acción que debe ser aprobada por los habitantes de la Sánchez Taboada

Bonilla Valdez, dijo que se analizan todos los casos de los afectados por la falla geológica y aseguró que las viviendas no tendrían costo para los damnificados. "Queremos darles opciones a las personas, no les va a costar un centavo su nueva casa y que no estén muy alejadas de la zona donde vivían originalmente, para que estén cerca de sus familiares, escuelas y hospitales."

El gobernador Bonilla Valdez, precisó que es de vital importancia el dictamen de Protección Civil sobre las casas siniestradas, para que éstas puedan ser demolidas. "Muchas personas, a pesar de los hundimientos de sus viviendas y que además representan un riesgo para su integridad, no las abandonan, porque no tienen a dónde ir. Por lo que será determinante tomar acciones y evacuar las casas de ser necesario, para reubicar a las familias a la brevedad. Vamos a solucionar el problema hasta el final", aseveró.

En su videoconferencia matutina, el gobernador del estado informó a la ciudadanía que por instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Baja California recibirá un trato especial en materia de seguridad. Esto a su regreso de la ciudad de México, después de haber participado en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

Por su parte, Isaías Bertín Sandoval, secretario técnico de la Mesa de Seguridad, informó sobre una fuga de gasolina que se registró en el ducto de Petróleos Mexicanos, la medianoche del miércoles en los límites entre Tijuana y Playas de Rosarito.

El funcionario señaló que este incidente, según los primeros informes, pudo haber sido ocasionado por bandas delictivas dedicadas al "huachicoleo". Bertín Sandoval, explicó que este intento de extracción ilegal de gasolina, que derivó en una fuga, afortunadamente fue controlado por las autoridades y ya hay carpetas de investigación para dar con los responsables.

