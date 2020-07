Gestiona Dip. Juan Manuel Molina, dos camiones tipo bombero para el Ayuntamiento de Mexicali

Una de ellas será destinada a la zona poniente de la ciudad, y la otra a Estación Coahuila del Valle de Mexicali

Mexicali, B. C., martes 28 de julio de 2020.- Como parte de su trabajo de gestión en beneficio de los habitantes del quinto distrito que le corresponde representar en el Congreso del Estado, el diputado Juan Manuel Molina García entregó este día dos camiones tipo bombera a la alcaldesa del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de las cuales una de ellas será destinada a la zona poniente de la ciudad y otra a Estación Coahuila del Valle de Mexicali.

La entrega de dichas unidades tiene la finalidad de que la autoridad municipal tenga la oportunidad de dar una mejor y pronta respuesta a incidentes y eventualidades que pongan en riesgo la integridad y el bienestar de los residentes de esos sitios de la ciudad capital.

En el uso de la voz, Molina García señaló: "Este día estamos muy satisfechos de cumplir con esta gestión, con este compromiso que hicimos con dos áreas de Mexicali muy importantes. Ojalá no se ocuparan tanto, ojalá no fueran necesarios, pero cuando hay un incendio la diferencia en que una familia no pierda todo su patrimonio, es que haya una unidad como éstas, que pueda atender el incidente".

Explicó que los recursos para la compra de las unidades vienen de la partida de gasto social del Congreso, por lo que "fueron pagadas con impuestos que vienen de la gente. La diferencia entre los gobiernos de antes y los de hoy es que verdaderamente estamos empeñados en que el dinero regrese a la ciudadanía".

Extendió su reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Mexicali por la labor tan importante, valiente y arriesgada que ellos realizan para salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos; además, agradeció al Cuerpo de Rescate Aguiluchos por su valiosa cooperación en ser el enlace para esta gestión.

Por su parte la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila dijo lo siguiente: "Agradecerte diputado que siempre estás muy al pendiente de las necesidades de los mexicalenses. Agradecerte nuevamente este donativo que haces para proteger a las familias de nuestra ciudad de un incendio". Asimismo, felicitó la postura de legislador "porque en vez de pedir, pedir, pedir, viene a decir cómo ayudo, cómo ayudo, cómo ayudo".

En el evento, realizado en la explanada del Ayuntamiento de Mexicali, estuvieron presentes la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda; el diputado Juan Manuel Molina García, representante popular del quinto distrito; el titular de la delegación Progreso, Francisco Javier Molina Pérez; el director del Cuerpo de Bomberos, Rubén Dario Osuna Beltrán; el director del Cuerpo de Rescate Aguiluchos, comandante Cruz Arce, así como residentes de las comunidades que serán beneficiadas por las bomberas.