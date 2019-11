Fotos|Perro de raza pitbull que fue atacado por un Policía Municipal

La tarde de ayer, se hizo viral el video

Tijuana.- Luego de que un oficial municipal accionara fuego contra un perro de la raza pitbull, mientras registraba a su dueño en posesión de droga. Una mujer registró el momento por lo que al compartirlo se hizo viral en la región causando la indignación de los usuarios.

Ante la presión social, el XXVIII Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el alcalde Arturo González Cruz, emitió un comunicado en el que reafirma su postura de estar en contra del maltrato animal y que se realizarán las investigaciones pertinentes, para deliberar si habrá una sanción en contra del policía.

Lamentablemente el can falleció en el lugar, hasta el momento no se ha dado a conocer la situación jurídica del dueño. Se espera que este caso se resuelva, ya que a la vista del espectador fue injustificada la acción del oficial, ya que de acuerdo a su versión, temía que el perro lo atacará pero no había porqué si estaba atado, en caso de ver que esta en riesgo lo oportuno era llamar a Control Animal.