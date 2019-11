Fotógrafo estadounidense captura imágenes de tradicional desfile del 20 de Noviembre

Playas de Rosarito, Baja Cfa., Se trata de ya el reconocido Diego Knight, un gringo grandote, "bien dado" dijéramos por acá, Diego vive en Rosarito, es uno de los muchos buenos residente extranjeros que escogieron a este quinto municipio para vivir, este notable personaje accedió a contestar 10 preguntas dell Gran Diario de la Vida Regional, El Mexicano la cual reproducimos de forma literal.

P.- Nombre completo?

R.- Grant Peter Knight

La razón por la que digo mi nombre "Diego" es porque solía vivir. Viví en Corea del Sur y los coreanos nunca pudieron decir mi nombre correctamente. Entonces, cuando decidí vivir aquí a tiempo completo, pensé que debía tener un nombre fácil y pensé en Don Diego de la Vega. Por eso uso a Diego.

P.- Nombre de padre y madre?

R.- Peter Paul Shaputis y Johanna Eugenia Shaputis

Mi padre me dijo que cambiara mi apellido cuando terminé la escuela secundaria porque no le gustaba su apellido y me dijo que lo cambiara a lo que quisiera. Grant Peter es mi nombre original. Cambié a Shaputis por Knight.

P.- Lugar de nacimiento?

R.- Nací en Oak Lawn, Il. al sur de Chicago en los Estados Unidos.

P.- Cuál es tu edad?

R.- 50

P.- En que año llegaste a Rosarito?

R.- La primera vez que visité Rosarito fue en 2008. Mis padres se mudaron aquí en 2007. Estuve allí solo 1 mes. Visité varias veces hasta 2013. Mi madre estaba enferma, así que vine aquí para ayudarla. Ella falleció en 2014. Decidí vivir aquí porque estaba cansado de Corea. Entonces digo que he estado aquí constantemente desde 2013.

P.- Cual fue la razón para que vivas en Rosarito?

R.- La razón por la que vivo aquí es para cuidar a mi padre que vive aquí en Rosarito. No tengo hermanos ni hermanas. Entonces mi objetivo principal es cuidarlo. Luego me metí en la fotografía y en México y .....

P.- En que parte de Rosarito Vives?

R.- Vivo en Rosarito Shores, al lado del Rosarito Beach Hotel. Es por eso que puedo ir a muchos eventos aquí y conocer a muchas personas aquí.

P.- Tienes más familia?

R.- Estoy divorciado. Me casé con una mujer de Corea pero me divorcié. No tengo hijos ni hermanos o hermanas. Soy hijo único.

P.- A que te dedicabas antes de ser fotógrafo?

R.- Yo era profesor de inglés en Corea del Sur. Enseñé niños a estudiantes a adultos.

P.- Cuál es tu opinión sobre Playas de Rosarito?

R.- Solía vivir en una ciudad muy grande, Seúl, la capital de Corea del Sur. Había muchas cosas que hacer y siempre mucha gente. Pero siempre me sentí como un extranjero y me cansé de eso. Ahora, vivir en Rosarito es muy diferente. Una cosa que tuve que enfrentar fue el choque cultural allí y ahora aquí. La gente me mira como una persona, no como un extranjero. Los mexicanos no tienen miedo de hablar con extranjeros, por lo que es una gran sensación. Rosarito es mucho más pequeño que Tijuana y Ensenada, pero hay mucho que aprender y hacer. Una vez que fui a la Ciudad de México en 1985, era un mundo nuevo. Quería aprender más sobre eso. Entonces, en mi universidad de Alabama, estudié español, literatura y estudios latinoamericanos. Realmente disfruté aprender sobre Hernán Cortés, Pizarro, Tres culturas en la Ciudad de México, Machu Pichu, viví en Costa Rica durante unos meses para estudiar español. Incluso trabajé en una tienda de bicicletas allí para aprender más sobre la cultura y hacer ejercicio con el ciclismo. Ahora tengo la oportunidad de aprender más sobre el país que visité por primera vez. Conozco gente como tú y otros de la prensa, y ahora con Cotuco, Palacio, deportes y conozco más sobre México. No es una vida fácil, pero disfruto ir a varios eventos y festivales y ser parte de la sociedad. Cuando tomo un café o una cerveza en Rosarito, veo personas que conozco y me tratan como un amigo querido. Tengo muchas ganas de viajar como Cabo San Lucas, Guadalajara, Oaxaca, Ciudad de México nuevamente, Cancún y más. Además, creo que puedo mostrar un punto de vista diferente de México a los extranjeros. Hay tantas cosas que experimentar y aprender.

Cabe mencionar que Diego, se esmera en seguir aprendiendo nuestro idioma, lo comenta seguido "si estoy en México debo hablar su idioma", aparte que le es útil ya que sus colaboraciones para la agencia de noticias InfoNort los puede hacer en los dos idiomas, con quienes co produce el programa "Baja Talk Time" totalmente en inglés proyectado de forma especial para la comunidad extranjera, difundido por Facebook.

En la presente entrevista se publican imágenes de "Don Diego" como ya lo nombran, que fueron captadas por Antonio Azuara, presidente del Club de Prensa de Playas de Rosarito, A. C. "Pedro arias Guzmán" y 3 muestras del trabajo de este creativo americano enamorado de nuestras tradiciones.