Mantiene SIBSBC apoyo para los adultos mayores de 65 años en adelante

TECATE.- La Secretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California cuenta con un apoyo para los adultos mayores de 65 años en adelante, llamado "El valor de la experiencia", el cual tiene la finalidad de fortalecer y apoyar a este sector tan vulnerable de la población, así lo comentó Apris Iliana Álvarez, encargada de despacho de SIBSO Delegación Tecate, quien dijo, se cuenta con un presupuesto anual de 572 mil pesos para el beneficio de la población mayor.

Apris Iliana Álvarez, comentó que con esto se busca que los adulto mayores realicen actividades que les permitan llevar una vida digna, destacando que este apoyo no se tiene que pagar pues es a fondo perdido, resaltó que no se entrega dinero en efectivo, sino que se proporciona un vale a los beneficiarios el cual pueden cambiar, dependiendo del giro que tenga su negocio, ya que el apoyo va desde construcción hasta productos comestibles, abarrotes etc., por lo que la cantidad obtenida varía en cada uno de los solicitantes.

En ese sentido la funcionaria comentó que los requisitos son contar con credencial INE con dirección de Tecate, un comprobante de domicilio, no estar dado de alta en hacienda y dos fotografías de su negocio o productos que venderán, así mismo dijo, se les aplicará un estudio socioeconómico vía telefónica, debido a la situación de pandemia, destacando que la documentación es recogida por personal de SIBSO en los domicilios indicados, para más información pueden comunicarse al número 665 1037519.