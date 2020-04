Firme "Gobierno en Marcha" de no apoyar a las empresas que se niegan a vender respiradores para BC

Se habilitó el Filtro Prevencasa por COVID-19, un albergue temporal para personas en condición de calle y por adicciones

TIJUANA, B.C.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, expresó que mantiene firme su postura de no apoyar a las empresas que fabrican ventiladores en la entidad y que se han negado a vender equipo al gobierno estatal, al señalar que en Baja California se han redoblado los esfuerzos para salvaguardar la salud de las y los habitantes de este estado, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Al terminar la cotidiana Mesa de Seguridad y Salud, el mandatario estatal comentó: "He recibido llamadas telefónicas de muy altos niveles por haber sancionado; y mi respuesta es que si no apoyan a los bajacalifornianos con respiradores, no podrán usar nuestra mano de obra, además ponen en peligro de contagio a los trabajadores, al no acatar medidas sanitarias".

En este sentido, el gobernador Bonilla Valdez exhortó a los empleados en Baja California a denunciar a las empresas donde laboran y que los obligan a trabajar cuando son actividades "no esenciales"; y que no tengan miedo de hacerlo, pues serán respaldados por las autoridades.

Señaló que es una vorágine de los empresarios que obligan a sus empleados a seguir trabajando, en lugar de disponer su resguardo domiciliario para protegerlos de posibles contagios del COVID-19.

"Están poniendo en riesgo a toda la comunidad, a sus trabajadores y a sus familias. Si son actividades no esenciales, por favor envíelos a sus casas, y deben pagarles su sueldo íntegro", expresó.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo estatal solicitó a la comunidad no dejarse engañar por personas que piden donativos a través de redes sociales; "si quieren contribuir con algún tipo de apoyo por la emergencia sanitaria, háganlo directamente a las asociaciones civiles establecidas en el Estado".

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS), Sergio Moctezuma Martínez López, informó al gobernador Bonilla Valdez, que los inspectores mantienen operativos en todo el Estado, colocando los avisos de suspensión de laborales en centros de trabajo con actividades "no esenciales".

En este sentido, comentó que existe mucha negligencia por parte de los empleadores, y hasta en algunas ocasiones actitudes agresivas al presentarse la autoridad para notificarles sobre el cierre temporal de su producción.

El funcionario estatal detalló que en las inspecciones son apoyados por la Guardia Nacional, así como personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para el apercibimiento de empresas que continúan operando, pese las indicaciones por parte de la autoridad; hasta ayer (9 de abril) se realizaron 44 inspecciones a empresas en los municipios de Baja California.

Las empresas visitadas realizan actividades como: reparación de celulares, fabricación de cableado para elevadores, ensambles de aluminio para la industria aeroespacial, marcos para televisores, fabricación y rotulación de playeras, persianas para exportación, lámparas led, fábricas de plástico automotriz, tiendas de ropa y accesorios, y de venta de flores y cosméticos ninguna es "actividad esencial", de acuerdo a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria del 31 de marzo.

Más adelante, en su intervención en la videoconferencia matutina, el secretario de Salud Estatal, Dr. Alonso Óscar Pérez Rico, informó que Baja California tiene 304 casos que "dieron positivo" (181 en Tijuana, 107 Mexicali, Tecate 8 casos, Playas de Rosarito 4, Ensenada 3, y 1 caso San Quintín/ Vicente Guerrero).

Se reportan 25 defunciones en Baja California (18 en Tijuana y 7 en Mexicali); 19 son personas del sexo masculino y 6 del sexo femenino. Cabe mencionar que los pacientes fallecidos tenían el antecedente clínico de obesidad, hipertensión y diabetes.

El Dr. Pérez Rico explicó los escenarios ante los daños por coronavirus en el mundo; el primer escenario, muy parecido al de la ciudad de Wuhan en China, donde en un inicio se tenían 722 personas hospitalizadas, y 309 requirieron ventilador en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Esta primera etapa de la Pandemia, estima que Baja California la va a experimentar, ya que solo se cuenta con 330 respiradores, por lo que es urgente que se cuente con más equipo de "pulmones" artificiales.

En una segunda fase se tendrían 1,804 pacientes hospitalizados, y para ello se necesitan 773 ventiladores, y la tercera etapa se habla de 3,608 pacientes, punto que sería catastrófico, y que hay que evitar.

El secretario de Salud del Estado, explicó que desde el mes de enero se inició con el plan estratégico para hacerle frente al coronavirus; la primera línea de defensa fue el reordenamiento de los hospitales públicos.

Ahora, dijo, se inició la adecuación de la Unidad Auxiliar Hospitalaria en el amplio Estadio de los Zonkeys (ubicado en el Libramiento Sur), ante un posible aumento de contagios COVID-19 que rebase la capacidad de los hospitales; se han instalado respiradores con oxígeno, 92 camas, y se cuenta con todos los servicios como luz y agua. Dicha unidad, aún no entra en operaciones.

Asimismo, se habilitó el Filtro Prevencasa por COVID-19, un albergue temporal para personas en condición de calle y por adicciones, que den positivo al COVID-19; y que no tengan un lugar donde refugiarse; está ubicado en avenida Constitución y calle 5 de mayo, en la zona Centro de Tijuana.

El titular de la Secretaría de Salud en Baja California enfatizó que la última semana de abril y la primera del mes de mayo, serán determinantes, hay que recordar que el periodo de incubación del patógeno es de 14 días. Nuevamente hizo el llamado a la población a no salir de casa.

"No hagan caso a rumores; con la colaboración de todos podemos bajar la curva de casos y nuestra única defensa es el distanciamiento social", indicó el Dr. Pérez Rico, al hacer referencia la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se mantiene vigente.

Las plataformas digitales del "Gobierno en Marcha", para consultar información oficial sobre la Pandemia del COVID-19, son: bajacalifornia.gob.mx/coronavirus; Jaime Bonilla Valdez, Facebook; BC. Gobierno, Facebook; BC.secretariaSalud, Facebook.