Finanzas municipales quebrantadas por la actual administración: Arturo González Cruz

"Hemos entablado conversaciones con la empresa proveedora de dicho servicio que de entrada nos ofreció el 35% de descuento en sus servicios", afirmó González.

TIJUANA, B.C. A 24 DE JULIO DEL 2019.- Arturo González Cruz, Presidente municipal electo de Tijuana, anunció en conferencia de prensa, que la transparencia será uno de los principales ejes de la próxima administración. Afirmó, que se encuentra en proceso de revisión de los contratos y concesiones municipales, para con ello proteger los recursos financieros y materiales del ayuntamiento de Tijuana.

Ejemplificó que referente al tema del contrato de arrendamiento de camiones recolectores de basura; en donde la actual administración en 3 años erogó un total de 211 millones 444 mil 704 pesos por el servicio de 40 camiones y 12 tracto camiones de caja de transferencia; "esto se trató de una mala negociación", aseguró González Cruz.

"Como ustedes saben los contratos de recolección de basura se vencen el 30 de septiembre y hemos entablado conversaciones con la empresa proveedora de dicho servicio que de entrada nos ofreció el 35% de descuento en sus servicios ya que saben que en nuestra administración no hay nada más de por medio", afirmó González Cruz.

Explicó que, con esta negociación en la cual se propone el mismo servicio, se generará un ahorro de 49 millones 310 mil 098 pesos, si la administración actual hubiera buscado ese ahorro mediante una buena negociación, la suma total de beneficio asciende a más de 100 millones de pesos.

"No me voy a poner a especular el por qué no negociaron lo que más beneficiaba a la ciudad; si hacemos la suma de lo que se pudo haber ahorrado para el beneficio de los tijuanenses nos arroja la cantidad de 123 millones 342 mil 744 pesos, misma cifra que se pudo invertir de una forma honesta que beneficiara a la ciudad",

Arturo González Cruz, expuso que con este ahorro se hubiera podido canalizar dicho recurso para la construcción de 600 viviendas de interés popular para los afectados de Lomas del Rubí; se pudo realizar la reparación de 80,000 baches en la ciudad; pavimentar 20 kilómetros de vialidad, entre otros.

"Sin aún ser autoridad, esta empresa se nos acerca con este 35% de descuento, así como nos ofrece en la negociación la donación de unas camionetas que están destinadas al uso de la policía municipal con un valor agregado de 5 millones de pesos", afirmó González Cruz.

Para el presidente municipal electo, las finanzas del Ayuntamiento han sido quebrantadas y dijo que procederá conforme ley contra todos los funcionarios involucrados en dichas contrataciones que lastimaron de forma "abrupta" a la economía de los tijuanenses.

Referente al tema de concesión a la empresa "COMPEMSA TIJUANA S.A. de C.V." que fue realizada por parte de la actual administración y en donde se concesionan más de 2 mil parquímetros; el alcalde electo dijo que, iniciando su administración, presentará un recurso legal con el fin de revocar dicho contrato debido a que perjudica las finanzas de la administración municipal, ya que el 60% de la recaudación por dichas máquinas es para la concesionaria a un plazo de 15 años.

Asimismo, Arturo González Cruz anunció que para seguir haciendo las observaciones pertinentes y ser muy puntuales para no dejar pasar anomalías y el mal uso de recursos municipales, estatales o federales; en el proceso de entrega-recepción que dará inicio el próximo 29 de Julio, contará con la asesoría de José Obed Silva.